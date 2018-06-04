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İstifa dilekçesini verdi

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İstifa dilekçesini verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kongre öncesinde yönetime istifa dilekçesini verdiği kaydedildi.
İstifa dilekçesini verdi İstifa dilekçesini verdi İstifa dilekçesini verdi


Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, daha 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen, istifasını kongre öncesinde yönetime verdi.

Kocaman, sezonun bitmesinden sonra, yeni seçilecek başkanın önünü açmak için istifa edeceğini açıklamıştı.

Koç, seçim çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, "Kocaman benim de çok sevdiğim bir teknik adam. Onunla çalışmayı ben de çok arzu ediyorum. Ancak taraftarların da sesine kulak vermem gerekiyor." demişti.

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