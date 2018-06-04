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Çiftlik Bank üyelerine kötü haber!

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank raporunu bitirdi. Rapora göre 3 milyar lira kâr dağıtılması gerekiyor. Ancak bu geri ödemenin yapılmasının imkânsız olduğu tespit edildi.
Çiftlik Bank üyelerine kötü haber!
Çiftlik Bank üyelerine kötü haber! Çiftlik Bank üyelerine kötü haber! Çiftlik Bank üyelerine kötü haber!

'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın tarafından kurulan ve binlerce kişinin dolandırılmasına yol açan Çiftlik Bank ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 145 sayfalık Teftiş Kurulu raporunun detayları ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Çiftlik Bank sisteminin 4'ü Türkiye'de 6'sı yurtdışında olmak üzere 10 ayrı şirket üzerinden yürütüldüğü belirtilen raporda, sistemin işleyişine yer verilirken, kullanıcılarına yatırım fırsatı sağlanması suretiyle para kazandırılmasının vaat edildiği kaydedildi.
 

"YATIRILAN PARA 1 MİLYAR 139 MİLYON LİRA"

Sisteme 132 bin 222 katılımcının, Papara, Gpay ve Epin gibi internet bankacılık sistemleri üzerinden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira yatırdığı belirtildi. Toplanan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 liranın 687 milyon 838 bin 955 lirasının katılımcılara geri ödendiği, 128 milyon 490 bin 850 liranın ise şirketlere sermaye olarak konulduğuna da raporda yer verildi. Fakat kalan 322 milyon 642 bin 770 liranın nerede ve hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin bir bilgi olmadığı ifade edildi.

"KARŞILANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Müfettişlerin elde ettiği üye listesi uyarınca yatırım yapan kullanıcılara 2 milyar 971 milyon 905 bin 11 liranın kâr olarak yatırılması vaat edildiği halde bu vaadin karşılanmasının mümkün olmadığı belirtildi. Çiftlik Bank tarafından hayvan satın alındığı ve oluşan kârların yatırımcıya dağıtılacağına ilişkin ifadelerin gerçek dışı olduğu kaydedildi.

"MAVİ YUMURTA ÜRETİLMEDİ"

Raporda 'Mavi Yumurta Damızlık Çiftliği' olarak beyan edilen tesiste, gerçekte mavi yumurta üretimi yapılmadığına dikkat çekildi.

 

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