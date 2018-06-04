Süleyman Soylu talimatı verdi! Yıkın kardeşim

Soylu: "Ben açık söyledim, bana yine kızabilirler. Dedim ki belediyelere, CHP'li belediyelere de söyledim, hepsine... 'Metruk binaları yıkın kardeşim, kimse bir şey derse İçişleri Bakanı talimat verdi' diyin dedim."



İçişleri Bakanı Soylu: "(Kayyum atanan belediyeler) 650 milyon lira kamu borcu ödendi, esnafa borç ödendi. Borç batağındaydı belediyeler. Hepsi ödendi."

Soylu, kayyum atanan belediyelerde bir buçuk yılda 4,2 milyar liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

Soylu: "(İnce'nin Metin Temel'le ilgili sözleri) Verdiği mesaj milletimize değil, verdiği mesaj PKK'ya. 'Sen hiç merak etme Afrin'i aldı, bunun intikamını 24 Haziran'dan sonra ben alacağım' diyor. Bu millet de sana o intikamı aldırmaz sen merak etme."

Soylu: "Türkiye'yi şimdi öngörülebilir bir hale getiriyoruz. Bize okyanus ötesinden, adam ABD'den parmak sallamasın istiyoruz."

Soylu: "(Güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınması ve birleştirilmesi) Sahayı PKK'dan steril hale getirene kadar bu uygulamayı yapmak durumundayız."

YIKIN KARDEŞİM

Soylu: "Ben açık söyledim, bana yine kızabilirler. Dedim ki belediyelere, CHP'li belediyelere de söyledim, hepsine... 'Metruk binaları yıkın kardeşim, kimse bir şey derse İçişleri Bakanı talimat verdi' diyin dedim."

Soylu: "Yılbaşından bu yana 60 bin metruk bina tespit ettik, 20 binini yıktık, 2 bininin işlemi devam ediyor."

Soylu: "3 Haziran 2018 itibarıyla uyuşturucudan tutuklu sayısı 9 bin 484 kişi."

Soylu: "Şu ana kadar 1750 korucuyu uzman çavuş yaptık, bu sayıyı 5 bine çıkaracağız."