04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
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Bakanlık'tan Baykal açıklaması

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Bakanlık'tan Baykal açıklaması
Sağlık Bakanlığı, CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakanlık'tan Baykal açıklaması Bakanlık'tan Baykal açıklaması Bakanlık'tan Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı, CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisi sürerken, 3 Haziran 2018 Pazar günü durumunda gözlemlenen değişiklik üzerine kontrol ve yeniden değerlendirilmek üzere Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiğini açıkladı.

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