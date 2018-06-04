Vatandaşı kandıran yandı! Artık cezası var



Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği ile seyahat acentesi meslek ilkelerine aykırı davranan, tüketicileri aldatan, seyahat acentesi sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketleriyle huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunan üyelere verilen cezalar yeniden düzenlendi. Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

UYARI SONRASI KINAMA

Habertürk'ün haberine göre üye, bir yıl içerisinde uyarma cezası gerektiren fiili tekrarlaması halinde kınama cezası ile cezalandırılacak. Üye, bir yıl içerisinde kınama cezasını gerektiren fiili tekrarlaması halinde para cezası ile cezalandırılacak. Üye bakanlık, diğer resmi kurumlar ve birlik tarafından mevzuata uygun olarak alınmış kararlara aykırı hareket etmesi veya mükerrer kınama cezası almasından dolayı para cezası ile cezalandırılacak.