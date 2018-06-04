04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:29Güneş 05:26Öğle 13:08İkindi 17:06Akşam 20:39Yatsı 22:27
    • 28°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 100.199 1.04
  • Altın: 192,467 -0.48
  • Dolar: 4,6221 0.65
  • Euro: 5,4210 1.11

Vatandaşı kandıran yandı! Artık cezası var

»
Vatandaşı kandıran yandı! Artık cezası var
Seyahat acentesi meslek ilkelerine ve Seyahat Acenteleri Birliği Yönetmeliği'ne aykırı davranan ve tüketicileri aldatan seyahat acentelerine kınama ve para cezası geliyor. Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşı kandıran yandı! Artık cezası var Vatandaşı kandıran yandı! Artık cezası var Vatandaşı kandıran yandı! Artık cezası var


Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği ile seyahat acentesi meslek ilkelerine aykırı davranan, tüketicileri aldatan, seyahat acentesi sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketleriyle huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunan üyelere verilen cezalar yeniden düzenlendi. Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

UYARI SONRASI KINAMA

 Habertürk'ün haberine göre üye, bir yıl içerisinde uyarma cezası gerektiren fiili tekrarlaması halinde kınama cezası ile cezalandırılacak. Üye, bir yıl içerisinde kınama cezasını gerektiren fiili tekrarlaması halinde para cezası ile cezalandırılacak. Üye bakanlık, diğer resmi kurumlar ve birlik tarafından mevzuata uygun olarak alınmış kararlara aykırı hareket etmesi veya mükerrer kınama cezası almasından dolayı para cezası ile cezalandırılacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan Kandil'e operasyon açıklamasıSüleyman Soylu'dan Kandil'e operasyon açıklamasıİçişleri Bakanı Soylu: "Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi. " dedi.
Vatandaşı kandıran yandı! Artık cezası varVatandaşı kandıran yandı! Artık cezası varSeyahat acentesi meslek ilkelerine ve Seyahat Acenteleri Birliği Yönetmeliği'ne aykırı davranan ve tüketicileri aldatan seyahat acentelerine kınama ve para cezası geliyor. Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlık'tan Baykal açıklamasıBakanlık'tan Baykal açıklamasıSağlık Bakanlığı, CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında açıklamalarda bulundu.
"Milli savaş gemisinde sona gelindi""Milli savaş gemisinde sona gelindi"Yerli ve milli imkanlarla üretilecek savaş gemisinin satışında son aşamaya gelindi.
Yerli otonun CEO'sundan ilk açıklamaYerli otonun CEO'sundan ilk açıklamaYerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, göreve geldikten sonra ilk açıklamasını yaptı.
CHP heyeti Gülen'in iade dosyasını inceliyor!CHP heyeti Gülen'in iade dosyasını inceliyor!CHP heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyalarına ilişkin Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeye başladı.
  • 'Misilleme için Türkleri tutuklayın!'04 Haziran 2018 Pazartesi 11:20
  • İçişleri'nden son dakika açıklaması!04 Haziran 2018 Pazartesi 10:59
  • FETÖ'cü askerin evinden bakın ne çıktı04 Haziran 2018 Pazartesi 10:32
  • Tam 150 bin mağdur var! Bu tuzağa siz de düşmeyin03 Haziran 2018 Pazar 19:30
  • 3 dev daha iyisi için güçlerini birleştirdi!03 Haziran 2018 Pazar 19:00
  • Eyüp Sultan'a giden Muharrem İnce'ye büyük şok!03 Haziran 2018 Pazar 18:30
  • Sapık emlakçının iğrenç oyunu!03 Haziran 2018 Pazar 17:55
  • Türk savaş uçakları Kuzey Irak'ı vurdu!03 Haziran 2018 Pazar 17:00
  • Bu illerde oturanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor03 Haziran 2018 Pazar 16:30
  • Erdoğan 'bu iş bitti' demişti!Peş peşe durdurdular03 Haziran 2018 Pazar 16:00
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri