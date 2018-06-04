Sadr'dan Türkiye'ye küstah suçlama!

Irak'ta yaşanan elektrik sıkıntılarına komşu iki ülkede doğan ve Irak topraklarına akan nehirlerin akışının durdurulmasının yol açtığını öne süren Sadr, Twitter hesabından yayınladığı mesajında "Beni destekledikleri ve referandum cephesi seçimde kazandığı için Irak halkı cezalandırılıyor. Taraftarlarımızın cezalandırılmasına sesiz kalmayacağız" ifadesini kullanarak tepki gösterdi.
Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Cenabi, yaşanan su kirizi nedeniyle Ankara ile Tahran’ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.