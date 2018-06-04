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04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Erdoğan'a hakaret eden karikatürist gözaltında
Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çizgi- romancı, karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova’da gözaltına alındı. Kurtcebe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Erdoğan'a hakaret eden karikatürist gözaltındaCumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çizgi- romancı, karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova’da gözaltına alındı. Kurtcebe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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