Arap ülkesi karıştı! Başbakan istifa etti

Ürdün hükümetinin vergilerde ve bazı fiyatlarda artışa gitmesi ülkede ayaklanmaya sebep oldu.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti.

PROTESTOLAR ALTINCI GÜNÜNE GİRMİŞTİ

Ürdün'de tartışmalı vergi yasası protestoları altıncı gününde devam ediyor. Başkent Amman ve çeşitli kentlerde, hükümetin onayladığı gelir vergisi yasasına karşı bugün de protestolar düzenlendi. Amman'da yüzlerce kişi Bakanlar Kurulu binası önünde toplandı. Güvenlik güçlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede eylemciler, hükümet aleyhinde sloganlar attı.

Eylemde Hani el-Mulki hükümetinin azledilmesi ve parlamentonun feshedilmesi talep edildi.

Karmaşayı sona erdirmek amacıyla protestocularla görüşen hükümet yetkileri de sonuca varamadı.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Pazar sabahının erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerine rağmen binlerce insan Amman merkezde başbakanlık ofisinin yanı başında Ürdün bayrakları sallayarak ve "boyun eğmeyeceğiz" sloganları attı.

The Guardian'ın haberine göre ülkenin birçok şehrinde hükümetin düşmesi için gösteriler gerçekleştirildi.

AĞIR VERGİLER

Geçtiğimiz hafta görüşülen yasa tasarısına göre çalışanlar üzerindeki vergi gelirleri en az yüzde 5, şirketler üzerindeki vergiler ise yüzde 20 ile 40 oranında arttırılıyor. Bu noktaya gelene kadar ise ülkedeki temel gıda fiyatlarında ocak ayında başlayan tekrar tekrar artışlar yaşanmıştı.



Amman yönetimi IMF'den 2016 yılında üç yıllık kredi ve 723 milyon dolar almıştı.

EN PAHALI ŞEHİR: AMMAN

The Economist dergisinin istihbarat birimi bu yıl Ürdün'ün başkenti Amman'ı en pahalı şehirlerden biri olarak ilan etti.

ÜRDÜN'E BÜYÜK BASKI YAPILIYOR

Cumartesi günü erken saatlerde Kral Abdullah, başbakan, kabinedeki bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelmişti. Devlet haber ajansı Petra, kralın mali reformların yükünü Ürdün halkının tek başına taşımaması gerektiğini söylediğini aktardı. Abdullah ülkede son sözü söyleyen karar konumda olmasına rağmen halk, onun atadığı hükümete karşı öfkeli.

Ürdün'e bir süredir dış borcunu azaltması için ekonomik reformlar yapması konusunda uluslararası baskı yapılıyordu.

KANUN TASARISI "IMF DİKTESİ" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bakanlar Kurulu 21 Mayıs'ta tartışmalı vergi yasasını onaylamış ve yasa onaylanması için parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisine sevk edilmişti.

Ürdün'de bir yasanın yürürlüğe girmesi için parlamentonun Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan iki kanadında da tartışılıp onaylanması gerekiyor. Kraliyet kararnamesi çıkması için daha sonra Kral'a sevk edilen yasa, resmi gazetede yayınlanmasından bir ay sonra da yürürlüğe giriyor.

Ülkede IMF'nin diktesi olarak görülen "gelir vergisi kanun tasarısının onaylanması" birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kral Abdullah da ülkede tepkilere ve gösterilere neden olan vergi yasası konusunda, hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.