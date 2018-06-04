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Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi

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Tunuslu futbolcular, Portekiz ve Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçlarında oruçlarını açmak için ilginç bir yönteme başvurdular.
Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi
Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi

Dünya Kupası'na sayılı günler kala takımlar da hazırlık maçları oynamaya devam ediyor. Dünyanın en büyük organizasyonunda boy gösterecek Tunus da geçtiğimiz hafta Portekiz ve A Milli Takımımızla hazırlık maçları oynadı. 

İFTAR AÇMA YÖNTEMİ ŞAŞIRTTI

Hem Portekiz hem de Türkiye maçlarında Tunus kalecisi Mouez Hassen iftar vaktinde sakatlık numarası yaparak arkadaşlarının orucunu açmasını sağladı.

Portekiz maçının 58. dakikasında uzaktan gelen şutu kontrol eden Hassen kendini bir anda yere bıraktı. Hassen'ın tedavisi sırasında oyun durdu ve Tunuslu oyuncular su içip bir şeyler atıştırarak oruçlarını açtı.

Oruç açmadan önce 2-1 geride olan Tunus, iftardan sonra 1 gol daha atarak maçı 2-2 berabere bitirdi.

TÜRKİYE MAÇINDA DA AYNI TAKTİK

Tunuslular, iftar taktiğini bu kez A Milli Takımımızla oynadıkları maçta yaptılar. Mücadelenin 49. dakikasında kaleci Mouez Hassen yine kendini yere bıraktı.

Bu esnada Tunuslu oyuncular saha kenarıne gelerek oruçlarını açtılar. Tunuslu futbolcular oruç açmadan önce 0-0 devam eden maç 2-2 sona erdi.

Tunus, Dünya Kupası'nda ilk maçını 18 Haziran'da İngiltere ile oynayacak.

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