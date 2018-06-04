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Şehidin nişanlısından yürek yakan sözler!

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Şehidin nişanlısından yürek yakan sözler!
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerin güdümlü füze atması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç, son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin nişanlısından yürek yakan sözler! Şehidin nişanlısından yürek yakan sözler! Şehidin nişanlısından yürek yakan sözler!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında yol güvenliğini sağlayan askerlere, dün akşam saatlerinde Irak’ın kuzeyindeki Basyan bölgesinde bulunan PKK’lı teröristlerce güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Olayda aralarında Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç’un da bulunduğu 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç için Adana'da Merkez Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin nişanlısı Ayyüce Önal’ı (23) şehidin ailesi sakinleştirmekte oldukça zorlandı. Ayyüce Önal, “Muhammet benim her şeyimdi. Ben onsuz ne yaparım. Benden çok sevemezsin demişti. Nereye baksam Muhammet'i görüyorum. Ona terlik almıştım, herkes çok beğenmişti. O benim bebeğimdi, içim, ciğerim yanıyor” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin annesi Rukiye, babası Şakir Koç ve altı kardeşi de şehidin  tabutuna sarılarak gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin kardeşi de cenaze namazının kılındığı esnada fenalaştı. Şehidin bayrağa sarılı tabutuna sarılıp, uzun süre gözyaşı döken yakınları zorlukla sakinleştirildi. Muhammet Koç’un cenaze namazını Adana Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı.

Duaların ardından helallik alındıktan sonra genç şehidin naaşı, baba Şakir Koç, yakınları ve kalabalık vatandaş grubu tarafından omuzlanarak top arabasına götürüldü. Şehidin naaşı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, askeri yetkililer, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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