Putin imzayı attı! Misilleme kararı

Rusya'dan ABD ve müttefiklerinin yaptırımlarına karşı misilleme kararı geldi.
Putin'in imzaladığı karar doğrultusunda Rusya'ya karşı düşmanca adımlarda bulunan herhangi ülke veya kişiye yaptırım uygulanacak.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan mayıs ayında geçen düzenlemenin amacı ise ekonomik ve siyasi yaptırımlara karşı Rusya'nın egemenliğini korumak.
KARAR, BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Rusya hükümetine ait belgelerin yayınlandığı internet sitesinde yayınlanan karar, bugünden itibaren yürürlüğe girecek.