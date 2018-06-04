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Kritik isim Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

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İzmir'deki Askeri Casusluk Davası'nın hakimlerinden İsmail Kurt, Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.
Kritik isim Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
Kritik isim Yunanistan'a kaçarken yakalandı! Kritik isim Yunanistan'a kaçarken yakalandı! Kritik isim Yunanistan'a kaçarken yakalandı!


Edirne'de, 'Askeri Casusluk Davası' kapsamında İzmir'deki mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan hakim İsmail Kurt, doktor, öğretmen ve mühendislerin de yer aldığı 11 kişilik grupla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Hakim Kurt'un ve diğer şüphelilerin üzerinde sahte kimlikler ve yüksek miktarda döviz ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde, kaçaklara kılavuzluk yaparak, kaçakları yasa dışı yollardan sınırdan geçirdiği tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta adım adım izlenen şüphelilere polis ekiplerince önceki gün İpsala ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, verdikleri ifadelerinde İstanbul'dan yola çıkan 11 kişilik bir grubun sınıra doğru geldiğini söyledi. Bunun üzerine başlatılan ikinci operasyonda 'Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma' (İzmir'deki Askeri Casusluk) davasının mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ /PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan hakim İsmail Kurt ve aralarında doktor, öğretmen ve mühendislerin de yer aldığı 11 şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemede, hakim Kurt ve 7 kişinin üzerinde sahne kimlik olduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheliler üzerinde yüksek miktarda döviz bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'nde ifade alma işlemi tamamlanan, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki mahkemelerden yakalama kararı bulunduğu tespit edilen hakim İsmail Kurt, Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

CASUSLUK DAVSI SAVCISI DA EDİRNE'DE YAKALANMIŞTI

İzmir'deki Askeri Casusluk davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç da Nisan ayında Yunanistan'a kaçarken yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanmıştı.
 

 

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