KESK'e bağlı bir grup, Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız yere işten çıkarıldığı öne sürdükleri sendika üyelerine destek için eylem yapmak istedi. Gruba CHP Milletvekili Ali Şeker de destek verdi. Grup, polisin uyarısına rağmen, oturma eylemi yapmak istedi. Polis, KESK üyelerini gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.
04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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Bakırköy'de KESK gerginliği!
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