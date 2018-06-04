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Bakırköy'de KESK gerginliği!

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Bakırköy'de KESK gerginliği!
BAKIRKÖY Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi yapmak isteyen KESK üyesi 14 kişi gözaltına alındı.
Bakırköy'de KESK gerginliği! Bakırköy'de KESK gerginliği! Bakırköy'de KESK gerginliği!


KESK'e bağlı bir grup, Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız yere işten çıkarıldığı öne sürdükleri  sendika üyelerine destek için eylem yapmak istedi. Gruba CHP Milletvekili Ali Şeker de destek verdi. Grup, polisin uyarısına rağmen, oturma eylemi yapmak istedi. Polis, KESK üyelerini gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.
 

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