04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
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Çavuşoğlu: Net takvim var, birkaç ayda biter

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesi ve Menbiç için yol haritasını birlikte onaylamaları sonrası Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu: Net takvim var, birkaç ayda biter
Çavuşoğlu: Net takvim var, birkaç ayda biter Çavuşoğlu: Net takvim var, birkaç ayda biter Çavuşoğlu: Net takvim var, birkaç ayda biter

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme gerçekleşti.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Artık ABD ile ilişkilerde bize göre topu taça atma süreci bitmesi lazım. Suriye bunun önemli bir adımıdır." dedi

'ARTIK BİTMESİ LAZIM'

Tüm delilleri gözden geçireceğiz. Artık Amerika ile ilişkilerde topu, tacı atma konusunun bitmesi lazım. Bu toplantının esas amacı da Suriye'de yaptığımız çalışmaları değerlendirmek ve yol haritasını onaylamaktı. Yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Yol haritasının amacı güvenlik ve istikrarı kalıcı şekilde sağlamaktır.

'ABD NİHAYET SÖZÜNÜ TUTTU'

YPG'nin, PYD'nin Münbiç'ten çekilmesi ABD'nin bize Obama tarafından verilen bir sözdü. Bu söz tutulmamıştı. Bugüne kadar bir adım atılmamıştı. Yol haritasının onaylanması bu Amerika'nın bize verdiği sözü tutması anlamına geliyor. Yerel yapının oluşmasına işbirliği yapacağız.

Pompeo ile birlikte onayladık , böylece ABD'nin Türkiye'ye taa 2013'te verdiği sözü nihayet tuttu.

GÜVENLİĞİ TÜRK VE ABD GÜÇLERİ SAĞLAYACAK

Amacı Münbiç'in terör unsurlarından temizlenmesidir. Yerel yönetimin oluşturulmasında işbirliği yapacağız. Menbiçliler evlerine dönecek. Ortak çalışma konusunda ortak bir irade ortaya koyduk. Güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak. Net bir takvim var. Birkaç ayda biter. Yol haritası takvime bağlı. Cumhurbaşkanımız da onayladı.

F-35 DEVİR-TESLİMİ DAHA ÖNCE PLANLANDIĞI GİBİ YAPILACAK

F-35 konusunda ABD Kongresindeki tehdit dilini kabul etmeyeceğimizi ve bunun yapıcı olmayacağını söyledik. F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi 21 Haziran’da yapılacak. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok.
 

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