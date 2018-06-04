Çavuşoğlu: Net takvim var, birkaç ayda biter

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme gerçekleşti.
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Artık ABD ile ilişkilerde bize göre topu taça atma süreci bitmesi lazım. Suriye bunun önemli bir adımıdır." dedi
'ARTIK BİTMESİ LAZIM'
Tüm delilleri gözden geçireceğiz. Artık Amerika ile ilişkilerde topu, tacı atma konusunun bitmesi lazım. Bu toplantının esas amacı da Suriye'de yaptığımız çalışmaları değerlendirmek ve yol haritasını onaylamaktı. Yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Yol haritasının amacı güvenlik ve istikrarı kalıcı şekilde sağlamaktır.
'ABD NİHAYET SÖZÜNÜ TUTTU'
YPG'nin, PYD'nin Münbiç'ten çekilmesi ABD'nin bize Obama tarafından verilen bir sözdü. Bu söz tutulmamıştı. Bugüne kadar bir adım atılmamıştı. Yol haritasının onaylanması bu Amerika'nın bize verdiği sözü tutması anlamına geliyor. Yerel yapının oluşmasına işbirliği yapacağız.
Pompeo ile birlikte onayladık , böylece ABD'nin Türkiye'ye taa 2013'te verdiği sözü nihayet tuttu.
GÜVENLİĞİ TÜRK VE ABD GÜÇLERİ SAĞLAYACAK
Amacı Münbiç'in terör unsurlarından temizlenmesidir. Yerel yönetimin oluşturulmasında işbirliği yapacağız. Menbiçliler evlerine dönecek. Ortak çalışma konusunda ortak bir irade ortaya koyduk. Güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak. Net bir takvim var. Birkaç ayda biter. Yol haritası takvime bağlı. Cumhurbaşkanımız da onayladı.
F-35 DEVİR-TESLİMİ DAHA ÖNCE PLANLANDIĞI GİBİ YAPILACAK
F-35 konusunda ABD Kongresindeki tehdit dilini kabul etmeyeceğimizi ve bunun yapıcı olmayacağını söyledik. F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi 21 Haziran’da yapılacak. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok.
- Yanardağ patladı! Bilanço ağırlaşıyor!Refah Sınır Kapısı kapatıldıABD'den Muharrem İnce'ye yeni mesajErdoğan'dan müjde: Onlar da ikramiye ve zam alacakHamaney'den çok konuşulacak sözler!Türkiye ile ABD anlaştı! PKK çekilecekAlmanya ile ilgili şaşkına çeviren itiraf!Hükümetten Kandil sinyali: Her an her şey olabilirÇavuşoğlu: Net takvim var, birkaç ayda biterÇin'den jet ABD'ye hamlesi! Nota verildi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:29 Güneş 05:26 Öğle 13:08 İkindi 17:06 Akşam 20:39 Yatsı 22:27
- 23°C Adana
- 22°C Adıyaman
- 19°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 23°C Ankara
- 24°C Antalya
- 16°C Artvin
- 26°C Aydın
- 25°C Balıkesir
- BIST: 99.250 0.08
- Altın: 191,018 -1.23
- Dolar: 4,5894 -0.06
- Euro: 5,3631 0.03
Çavuşoğlu: Net takvim var, birkaç ayda biter
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme gerçekleşti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Sokak ortasında bu halde bulundu
- Giresunlu çobanın en büyük hayali bakın ne!
- Bir annenin en acı isteği
- Freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı
- Ünlü medya patronu hayatını kaybetti
- Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti!
- Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı
- Kargoyla Kanada'ya göndermek isterken yakalandı
- Devremülk mağduru vatandaşı dolandırmaya kalktılar
- Hintli genç mühendisin acı sonu!
- Eski bakan cinayetinde flaş gelişme
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.