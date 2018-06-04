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Almanya ile ilgili şaşkına çeviren itiraf!

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Almanya ile ilgili şaşkına çeviren itiraf!
ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Almanya'nın yürüttüğü diplomasinin arkasında 'inanılır bir askeri tehdit' koyamadığını belirtti.
Almanya ile ilgili şaşkına çeviren itiraf! Almanya ile ilgili şaşkına çeviren itiraf! Almanya ile ilgili şaşkına çeviren itiraf!

ABD’nin aşırı sağcı internet haber sitesi Breitbart'ın Londra şubesine konuşan Grenell, Almanya'yı bütçesinde savunma  harcamalarına yeterince pay ayırmamakla eleştirdi.
 
ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine verdiği görevler arasında,  Almanya’nın NATOüyesi olarak yaptığı savunma harcamalarını artırmasını  sağlamanın yer aldığını anlatan Grenell, ''Almanya Avrupa’nın en büyük ekonomisi.  NATO’ya taahhütleri var ve bu konuda ciddi olmaları gerekiyor. Bu, müttefikleri güvence altına alan, özgürlüğü güvence altına çok taraflı biri kuruluş.'' diye  konuştu.

Almanya’nın taahhüdünü yerine getirmesini beklediklerini belirten Grenell, bu konuda halen ''ciddi bir plan'' görmediklerini dile getirdi.
 
''HAZIRLIKLI ORDULARI YOK''
 
NATO kapsamında bütçenin yüzde 2’sinin savunmaya ayrılmasını  beklediklerini ancak bunun da sadece asgari düzey olduğunu ifade eden Grenell, ''Almanya gibi bir ülke, ihtiyaç halinde savaşmaya hazır olduğunun güvencesini  verebilmeli. Şu söylemek zorundayım, Alman diplomatlar ciddidir, eğer diplomaside  başarılı olmak istiyorsanız arkanızda inanılır bir askeri eylem tehdidine sahip  olmanız gerektiğini bilirler.'' değerlendirmesini yaptı.
 
''Alman diplomasisinde bu eksik.'' ifadesini kullanan Grenell, ''Şu anda  arkalarında inanılır bir askeri eylem tehdidi bulunmuyor. Alman subayları bu  hazırlık meselesinin ciddiyetinin farkında. Şu anda söz gelimi çalışan bir  denizaltıları yok. Hazırlıklı bir orduları yok.''görüşünü dile getirdi.
 
Almanya’nın ocak ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine  katılacağına işaret eden ABD’li büyükelçi, ''Bu ciddi bir şey. Güvenlik Konseyinde  bir lider olacaksanız, iş askeri hazırlığa geldiğinde, asgari bir hazırlığınız  olmalı.'' diye konuştu.
 
''Almanlara Suriye operasyonuna katılmaları için kamuoyu önünde çağrı yapmamakla hata ettik.'' diyen Grenell, bundan sonraki operasyonlarda Almanya’ya  da katılma çağrısı yapmaları ve bu ülkenin kamuoyu önünde ''Katılamayız,  teçhizatımız yok. Sizinle uçamayız. Okyanusta tatbikat yapamayız.'' diye yanıt  vermelerini sağlamaları gerektiğini söyledi. 

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Grenell'in verdiği röportajı not ettiklerini belirterek "Öncelikle ABD tarafından, bu ifadelerin, söylendiği gibi kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi istedik. Büyükelçi Grenell'in daha sonra, söylediği sözlerin bazılarının algıladığı gibi anlaşılmasını istemediği yönündeki açıklamalarını da not ettik." diye konuştu.

Yeni göreve gelen Büyükelçi Grenell'in çarşamba günü Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andreas Michaelis'e ilk ziyaretini yapacağını kaydeden Burger, "Bu da açıklamalarının nasıl anlaşılmasını istediğini izah etmesine imkan verecektir." dedi.

SOSYAL DEMOKRAT PARTİ'DEN TEPKİ

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schaefer-Gümbel, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa vatandaşları, ne şekilde seçim yapacaklarını Trump'a kul köle olan birinden öğrenecek değiller. Demokratik tartışmalara bu şekilde karışan bir ABD büyükelçisi, doğru yerde değildir." ifadesini kullandı.

SPD'nin eski genel başkanı ve milletvekili Martin Schulz da Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Büyükelçi Grenell'in tümüyle yanlış hareket ettiğini ve bu görev için uygun olmadığını savunarak "Grenell bir diplomat gibi değil, aşırı sağcı sömürgeci bir subay gibi davranıyor." şeklinde konuştu.

"Büyükelçiler, siyasi hareketlerin değil, kendi devletlerinin temsilcileridir." diyen Schulz, ABD Başkanı Donald Trump'ın böyle bir büyükelçi atamasının ise şaşırtıcı olmadığını kaydetti.

GÖÇMEN POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in izlediği göçmen politikasını da eleştiren Büyükelçi Grenell, özellikle göçmenlerin kendi aile bireylerini de ülkeye getirmeleriyle ortaya çıkan ''zincirleme göçe'' dikkat çekti.
 
Merkel’in göçmenler konusunda ''düzgün bir şekilde uygulanan bir planı'' olmamasının siyasi bedelini ödediğini savunan Grenell, seçim kampanyaları  sırasında da zincirleme göçün gündeme getirildiğini söyledi.
 
Almanya’nın göçmen politikasının ABD'yi de etkilediğini belirten Grenell, iki ülke arasında vizesiz seyahat olduğunu hatırlattı.
 
Grenell, Alman istihbarat servislerinin gömenler konusundaki  performansını ise övdü. Alman istihbarat servislerini “açık gözlü” diye  nitelendiren Grenell, Alman siyasetçilerin bu servislere yeterince destek  vermediğini iddia etti.
 
Almanya'daki görevine başladığı 8 Mayıs'ta Twitter’dan "Donald  Trump'ın dediği gibi, ABD yaptırımları İran ekonomisinin kritik sektörlerini  hedefliyor. İran'da iş yapan Alman şirketleri operasyonları derhal  durdurmalıdır.'' mesajını paylaşan Grenell, basının ve bazı diplomatların  tepkisini çekmişti.
 
Almanya'nın tanınmış gazetecilerinden Ulrich Deppendorf da ''Grenell  büyükelçi değil. O sadece Almanya'nın üstesinden gelmesi gereken bir Trump-PR  figürü. Murphy veEmerson gibi daha önceki elçiler sadece üzülüyor. Uzun süredir  hiçbir büyükelçi Bay Grenell'den daha kötü bir başlangıç yapmamıştı.''  değerlendirmesinde bulunmuştu.
 
Grenell, göreve gelir gelmez Berlin'deki İsrail Büyükelçiliğini  ziyaret etmişti.

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