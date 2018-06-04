04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
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Türkiye ile ABD anlaştı! PKK çekilecek

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Türkiye ile ABD anlaştı! PKK çekilecek
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesi hakkında açıklama yaptı.
Türkiye ile ABD anlaştı! PKK çekilecek Türkiye ile ABD anlaştı! PKK çekilecek Türkiye ile ABD anlaştı! PKK çekilecek

 

PKK'nın Münbiç'ten çıkarılmasının konuşulduğu görüşme sonrası Çavuşoğlu, "Çok başarılı geçti, ilerleme olacak. Pompeo ile görüşme sonrası somut sonuçlar bekliyorum" dedi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşme 1 saat sürdü. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmenin çok başarılı geçtiğini ifade ederken, Suriye'de terör örgütü YPG konusunda ilerlemenin sağlanacağını ifade etti.

Görüşmede ağırlıklı olarak Münbiç ile ilgili yol haritasının ele alındığı bildirildi. İki bakan arasındaki görüşmede ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin gündeme geldiği belirtildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: YOL HARİTASI ONAYLANDI

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde Menbiç'te yol haritası onaylandı" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Sayın Mike Pompeo 4 Haziran 2018 tarihinde Vaşington’da bir görüşme gerçekleştirmiştir.

İki Bakan Türkiye ve ABD’nin karşılıklı kaygılarını müttefik ortaklık ruhu içinde ele alma yönündeki taahhütlerinin sürdüğünü teyid etmiştir.

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmuş, terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden vurgulamıştır. 

İki Bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubu'nun Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde, Suriye’de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğimizin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiştir. 

İki Bakan, bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır. 

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ayrıca Türkiye-ABD ikili ilişkilerini de ele almış ve çalışma grubu mekanizması toplantılarının ikili ilişkilerimizde öne çıkan mevcut meselelere çözüm bulunabilmesi için sürdürülmesi hususunda mutabık kalmıştır. İki Bakanın görüşmesinin hemen ardından, Adli ve Diğer Konulara ilişkin Çalışma Grubunun ön oturumu gerçekleştirilmiştir.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin "çok verimli geçtiğini" belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ticaret Odasında Turkish Heritage Organizasyonu'nun (THO) düzenlediği toplantıda Türk ve Amerika iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı görüşmeye değinerek,  "Bizim tarafımızdan PKK/YPG ve FETÖ iki önemli sorun ve bu konularda müttefikimizin bizim yanımızda durmasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmeye ilişkin, "Kayda değer bir ilerleme sağladığımız için çok memnun oldum." ifadesini kullanan  Çavuşoğlu, "Çok verimli ve başarılı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim." dedi.

YPG 30 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK

Çavuşoğlu ve Pompeo arasında görüşülen ve iki bakanın anlaşmaya varması halinde uygulanacağı belirtilen Menbiç planı ile kentteki YPG'lilerin 30 gün içinde Münbiç'ten çekilmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesi için dün geldiği Washington'da Türk toplumu ile iftara katılmış, burada yaptığı açıklamada, "iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın, Pompeo görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini" belirtmişti.

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