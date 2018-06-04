Hamaney'den çok konuşulacak sözler!

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail hakkında çok sert açıklama da bulundu.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı açıklamalarla İsrail'e adeta savaş açtı. The Time Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Hamaney yaptığı açıklamada, İsrail'in ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

İsrail'e sert sözlerle yüklenen İran'ın dini lideri, "İsrail, bölgeden çıkarılması gereken kötü huylu bir tümör. Bunu gerçekleştirebiliriz. İsrail karşısındaki duruşumuz her zaman ne ise bugün de o" dedi.

FİLİSTİN'E SIRT ÇEVİRENLERE "HAİN" BENZETMESİ

Hamaney ayrıca, Filistin meselesi hakkında da konuştu. İsrail saldırılarıyla katledilenlere sahip çıkan Hamaney, Filistin davasına sessiz kalan ülkeleri "hain" olarak niteledi. Filistin'i baskı altından kurtarılmasının en iyi yolunun ise direnmek olduğunu söyledi.

TÜRKİYE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini buraya taşımasının ardından bölgede tansiyon oldukça yükselmişti. Kararı protesto eden binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nde İsrail ve ABD karşıtı gösteriler düzenlemişti. Türkiye'nin ve dünyanın çok sert tepki gösterdiği İsrail saldırılarında, onlarca Filistinli katledilirken, binlercesi de yaralanmıştı.



haber 7