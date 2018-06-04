04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
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Erdoğan'dan müjde: Onlar da ikramiye ve zam alacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilerle iftar programında yaptığı açıklamada, başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan emeklilerin de ikramiye ve zamdan faydalanacağını açıkladı.
Erdoğan'dan müjde: Onlar da ikramiye ve zam alacak
Erdoğan'dan müjde: Onlar da ikramiye ve zam alacak Erdoğan'dan müjde: Onlar da ikramiye ve zam alacak Erdoğan'dan müjde: Onlar da ikramiye ve zam alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftarda  emekliler ile buluştu. Erdoğan, başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan emeklilere müjdeyi verdi.

Erdoğan, ''Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak, onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesi yanında temmuz zammından da faydalanacak''ifadelerini kullandı.

'EMEKLİLİK SON DEĞİL, YENİ BİR BAŞLANGIÇ'

Sizler yıllarınızı verdiğiniz işinizden emekli olmuş kardeşimizsiniz. Emekli olunca yeni bir dönem başlıyor demektir. Kiminiz ertelediği hobilerle kiminiz keyif aldığı işlerle uğraşacaktır. Her biriniz gönlünüz ne istiyorsa onu yapacak bir zamana sahip oluyorsunuz. Emekliliği son değil yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Hiç bir emekli kardeşimin bu güzel dönemi evinin duvarlarına hapsolarak geçirmemeli. Sizlerin aileniz ve ülkeniz için yapacağı çok şeyler olduğunu biliyorum. Sizlerin desteğine, katkınıza daima ihtiyacımız olacak

'ONLAR DA İKRAMİYE ALACAK'

İktidara gelince ilk yaptığımız işlerden birisi emeklilerimizin durumuna bakmaktı. Öğle emekli maaşları bağlanıyordu ki onları görünce yüzümüz kızarıyordu. Real olarak 2 katına, 3 katına, 4 katına varan artışlar yaptık. Asgari ücretin altında emekli maaşı alanlar bulunmuyor.

Emeklilik için başvuru yapan ancak işlemleri sonuçlanmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak onların da bayram maaşlarını ve ikramiyelerini almalarını sağlıyoruz, Temmuz zammından da faydalanacaklar.

65 aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz, Eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar

'TEK ÇATI ALTINDA TOPLADIK'

Sosyal güvenlik reformuyla BAĞ-KUR, emekli sandığını tek çatı altında topladık. Geçtiğimiz günlerde yükseköğrenim polislerimiz, hemşirelerimiz din görevlilerimiz için 3 bin 600 ek göstergeyi getirdik. Bundan daha önce emekli olanlar da yararlanacak. Hiçbir zaman bol keseden atıp tutup iş başına gelince bunları unutanlardan olmadık. Bazılarının sırtında küfe yok bol bol atıyorlar, bunlara inananlar da oluyor. Bizim sırtımızda küfe var. Yapabileceklerimizi vaat ederiz. Yapamayacaklarımızı vaat etmeyiz. Ne aldananlardan ne de aldatanlardan olacağız.

'BUGÜNÜN GENÇLERİ BİLMEZ'

Yağ almak için olan mühürleri bilirsiniz değil mi? Ben de babamın nüfus cüzdanına o mühürlere bakmıştım. Bunların hepsi tarih oldu. Onlar CHP'nin dönemleridir. O dönemde bunları yaşadı miller. Biz bu çileleri halkımıza vatandaşımıza çektirmiyoruz. Kaosun ne olduğunu bilen sizlersiniz. Bugünün gençleri bilmez. Bugünün gençlerine de bunları anlatmak lazım. Yaşı 25-30'un altındaki gençler zannediyorlar ki Türkiye hep böyleydi. Gençlere eski Türkiye'ye anlatmalısınız. Sizler bu Türkiye'nin hafızasısınız.
 

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