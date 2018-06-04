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Refah Sınır Kapısı kapatıldı

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Refah Sınır Kapısı kapatıldı
İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın 'teknik arıza' nedeniyle çift taraflı olarak kapatıldığı bildirildi.
Refah Sınır Kapısı kapatıldı Refah Sınır Kapısı kapatıldı Refah Sınır Kapısı kapatıldı

 

Refah Sınır Kapısı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mısırtarafındaki iletişim kablolarında meydana gelen arıza nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü geçişlere kapatıldığı aktarıldı.

"RESMİ SAYFADAN TAKİP EDİN"

Açıklamada, sınır kapısının kapalı kalacağı süre belirtilmezken, vatandaşların yeni gelişmeleri öğrenmek için Refah Sınır Kapısı'nın resmi sayfasını takip edebileceği kaydedildi.

RAMAZAN AYI BOYUNCA AÇIK KALACAKTI

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 12 Mayıs'ta  "insani durumlar" için 4 günlüğüne çift yönlü geçişlere açan Mısır yönetimi, 18 Mayıs'ta da  sınır kapısının "bölge sakinlerinin sıkıntılarını hafifletmek" amacıyla ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurmuştu.

REFAH HARİÇ 6 SINIR KAPISI İSRAİL'İN KONTROLÜNDE

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer 2 kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının işgal altındaki Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapıları çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

MISIR, DARBEDEN BERİ REFAH SINIR KAPISINI KAPALI TUTUYOR

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

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