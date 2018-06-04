15 Temmuz darbesinden sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ'cü askerin avukatlarından Omiros Zelios ''Son müvekkilim de geçen hafta tahliye edildi. 8 Asker de polis korumasında gizli tutulan bir yerde kalıyorlar'' dedi.
04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Darbecileri serbest bıraktılar!
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