04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
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Darbecileri serbest bıraktılar!

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Darbecileri serbest bıraktılar!
Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinde tutulan 4 darbeci asker 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolduğu gerekçesiyle tahliye edildi.
Darbecileri serbest bıraktılar! Darbecileri serbest bıraktılar! Darbecileri serbest bıraktılar!


15 Temmuz darbesinden sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ'cü askerin avukatlarından Omiros Zelios ''Son müvekkilim de geçen hafta tahliye edildi. 8 Asker de polis korumasında gizli tutulan bir yerde kalıyorlar'' dedi.
 

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