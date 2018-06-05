05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
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Ve tarih belli oldu!

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ilk görüşmenin 12 Haziran'da yerel saatle 09.00'da Singapur'da yapılacağını açıkladı.
Ve tarih belli oldu!
Ve tarih belli oldu! Ve tarih belli oldu! Ve tarih belli oldu!

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı  Donald Trump ile Kuzey Kore lideri KimJong-un arasında ilk görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da yerel saatle 09.00'da gerçekleşeceğini bildirdi. 

Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Trump-Kim zirvesine  ilişkin açıklamalar yaptı.

Zirveye ilişkin hazırlıkların çok iyi şekilde devam ettiğini kaydeden  Sanders, "Başkan her gün ulusal güvenlik ekibinden Kuzey Kore ile ilgili günlük  brifingini alıyor. Bu kapsamda (Trump ile Kim arasındaki) ilk görüşmenin 12  Haziran'da Singapur'da yerel saatle 09.00'da başlayacağını söyleyebilirim."  şeklinde konuştu.

Trump'ın Kim'den aldığı mektuba ilişkin bir soruyu da yanıtlayan  Sanders, mektubun içeriğine girmeyeceğini ancak mektupta okudukları ifadelerin  "doğru yolda olduklarını kendilerine gösterdiğini" ifade etti.

Sanders, "ABD'nin Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı kampanyasını  sürdürüp sürdürmeyeceğiyle" ilgili bir soru üzerine Kore Yarımadası nükleerden arındırılana kadar bu ülke üzerindeki yaptırımların aktif kalacağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri  Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini bildirmişti.

Trump, açıklamayı, Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile  Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapmıştı.

Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin düzeleceğini hiçbir zaman  iddia etmediğini belirten Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir  görüşme demedim. Bunu bir süreç olarak görüyoruz." şeklinde konuşmuştu.

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