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İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon

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İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Esenler ’de birçok adrese operasyon düzenledi.
İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon

 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Esenler Yüzyıl Mahallesi’nde önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görüldü. 

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Esenler’de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar sağlıkkontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

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