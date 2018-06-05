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O süre 1 yıl uzatıldı

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O süre 1 yıl uzatıldı
Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına ilişkin başvuruların sonuçlandırılma süresi Bakanlar Kurulu kararıyla 1 yıl uzatıldı.
O süre 1 yıl uzatıldı O süre 1 yıl uzatıldı O süre 1 yıl uzatıldı

 

"Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1'inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun geçici 1'inci maddesi ve bu maddeye dayanarak yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresinin 29 Mayıs 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile uzatılan sürenin bitiminden itibaren 1 yıl uzatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, İçişleri Bakanlığının 20 Nisan 2018 tarihli yazısı ve 5233 sayılı kanunun geçici 3'üncü maddesine göre, 14 Mayıs'ta toplanan Bakanlar Kurulu'nda alındı.

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