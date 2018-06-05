05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
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DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Habertürk canlı yayınında Fetullah Gülen'den 'sayın' diye bahsederek dikkat çekti.
DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi
DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

Millet ittifakı çatısı altında seçime giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, daha önce FETÖ elebaşı hakkında söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine, Gülen için yine "sayın" ifadesini sarfederken, bir taraftan da 15 Temmuz sonrası onun da 'suçu varsa' hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini yuvarlak bir anlatımla ifade etti.

15 TEMMUZ'DAN ÖNCE DE "SAYIN" DEMİŞTİ

 Uysal, 2012 yılında Genel başkanlığa doğru yol aldığı dönemde, yaptığı konuşmada, "Silivri’de suçum ne diye haykıranlara da Pensilvanya’da hayatının sonbaharını vatan hasretiyle yaşayan Sayın Fettullah Gülen’e de bu ülkeyi yeniden özgürce yaşayabilecekleri, vatan yapabilecek onların hukuklarını koruyabilecek tek parti biziz” açıklaması ile FETÖ hakkındaki görüşünü dışa vurmuştu.

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