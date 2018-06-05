4 yıl sonra bir ilk! Suudi Arabistan'a...

Yemen'de daha önce eski Cumhurbaşkanı Salih'in başkanlık ettiği Genel Halk Kongresi'nden bir heyet, ülkede çatışmaların patlak verdiği 2014'ten bu yana ilk defa Suudi Arabistan'a gitti.

Yemen'de daha önce eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in başkanlık ettiği Genel Halk Kongresi'nden (GHK) bir heyetin, ülkede çatışmaların patlak verdiği 2014'ten bu yana ilk defa Suudi Arabistan'a gittiği bildirildi.

Siyasi kaynaklardan alınan bilgiye göre, partinin üst düzey yetkililerinin yer aldığı heyet, eski dışişleri bakanı Ebubekir el-Kurbi liderliğinde, Riyad'a ulaştı.

GHK'nın, Yemen'de çatışmaların başladığı 2014'ten bu yana Suudi Arabistan'a yaptığı ilk ziyaret olduğu kaydedilirken, söz konusu ziyaretle Husiler karşısında geniş bir ittifak kurulmasının hedeflendiği öne sürüldü.

Kurbi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Parti liderlerinin bölge ülkelerine yönelik hareket kararının, yurt içi ve dışında bulunan liderler arasındaki koordinasyon ve fikir birliğiyle alındığını" ifade etti.

Suudi Arabistan ziyaretine işaret eden Kurbi, bu kararın, ülkedeki savaş nedeniyle maruz kaldığı sıkıntılarını sona erdirecek, adil ve kapsamlı bir barış isteyen Yemen halkına karşı sorumluluklarından kaynaklandığını belirtti.

Kurbi, partinin, Yemen ve halkının yanı sıra ülkedeki tüm oluşumların maslahatı ile hiç kimsenin dışlamadığı ulusal bir ortaklık için çaba sarf ettiğini vurguladı.

GHK, Yemen'deki koalisyon güçlerinin öncülüğünü yapan Suudi Arabistan'a yapılacak herhangi bir ziyareti daha önce kabul etmezken, eski parti başkanı Salih'in ölümünün ardından mevcut durumun değiştiği ifade ediliyor.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında başlayan anlaşmazlıklar geçen kasım ayı sonlarında taraflar arasında şiddetli çatışmalara dönüşmüştü.