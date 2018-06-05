05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
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Adada Türk askeri konuşlu! Silahlanıyorlar

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Kıbrıs’ta Rum Yönetimi, yeni silah ve mühimmatın alınması için bütçeden orduya 352 milyon euro ayırdı.
Adada Türk askeri konuşlu! Silahlanıyorlar
Adada Türk askeri konuşlu! Silahlanıyorlar Adada Türk askeri konuşlu! Silahlanıyorlar Adada Türk askeri konuşlu! Silahlanıyorlar

Kıbrıs’ta Türkler ile Rumlar arasında sık sık yapılan görüşmelerde Türk askerinin adadan ayrılmasını isteyen Rum tarafının, adaya hem asker hem de silah ve mühimmat yığdığı bir kere daha gözler önüne serildi. Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) silahlanma gereksinimlerini karşılamaya ilişkin planlama yaptıklarını belirten Rum yönetimi, bu adımı dış tehditler ve enerji güvenliği alanında silahlanmanın ortaya çıkardığı "gereksinim" olarak adlandırıyor.

FÜZE VE UÇAKSAVARLAR

 Bu kapsamda, Rumlar 2018 yılı için savunmaya yönelik 352 milyon euro bütçe ayırdı. Silah sistemlerinin bakımı ve temini için ayrılan para 61.9 milyon euro oldu ama bu miktarın eksik kalması durumunda bunun 100 milyon euro’ya çıkarılması hedefleniyor. Silahlanma gereksinimlerine yönelik olarak hava savunma alanında büyük eksikliklerin tespit edildiğini ifade eden Rumlar, bir sonraki silahlanma programına, toplu ve füze rampalı tanklar ile yeni uçaksavar sistemi dahil olacağını açıkladı. Havacılık konusunda ise saldırı helikopterleri Mi-35’lerin alınacağı öğrenildi.

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