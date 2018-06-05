Rus televizyonunda skandal

Lavrov ile Kim’in tokalaşırken çekilen fotoğrafı mercek altında inceleyen Rus bloggerlar, devlet televizyon kanalının sunucusu Dmitriy Kiselev arkasındaki fon görüntüde Kuzey Kore liderinin gülümsediğini fark etti. O gün çekilen resimler tek tek tarandığında ise Kim’in hiçbir karede gülmediği, hatta oldukça somurtan yüz ifadesiyle çıktığını fark etti.

Kuzey Kore lideri Kim’in yüz ifadesinin photoshop ile değiştirildiği iddialarının yayılması üzerine Rus devlet televizyon kanalının yöneticisi ve sunucusu Kiselev ilginç bir savunma yaptı. Fotoğraf karesi üzerinde oynandığını katiyetle ret eden Kiselev, "Fotoğrafla kesinlikle oynamadık. Biliyorsunuz günümüz fotoğraf makineleri saniyede onlarca kare çekebiliyor. Bizim programda kullandığımız fon resmi da işte bu anlık çekilen farklı karelerden biri" savunmasını yaptı.