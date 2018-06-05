05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
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Yolcunun valizinden çıkanlar şaşırttı!

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Yolcunun valizinden çıkanlar şaşırttı!
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda önceki gece bir yolcunun valizinde çok sayıda canlı hayvan ele geçirildi.
Yolcunun valizinden çıkanlar şaşırttı! Yolcunun valizinden çıkanlar şaşırttı! Yolcunun valizinden çıkanlar şaşırttı!

Vietnam’dan İstanbul’a gelen ve aktarmalı olarak Rusya’ya giden  Valeeva E., isimli yolcuya ait olduğu tespit edilen valiz, sahibi  tarafından teslim alınmadığı için İstanbul’a geri gönderildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, bagajın kayıp eşya deposuna alınması öncesi yapılan kontrol sırasında çantanın içinde çok sayıda canlı havyan olduğu görüldü.

9 DEĞİŞİK TÜRDEN HAYVAN YAKALANDI

 Bunun üzerine valizi açan görevliler şaşkına  döndü. Valizin içinde saklama kapları ve özel çuvallara yerleştirilmiş Burma Pitonu, Albina Ormanı Kertenkelesi, Vietnam Kurbağası, kaplumbağa, akrep gibi 9 değişik türde sürüngen  hayvan tespit edildi.  Hayvanlar gümrük görevlileri  tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

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