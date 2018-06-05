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Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah cevap!

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, dün Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ’ın Yunanistan’da serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi Türk askeri konusunda yaptığı açıklamalara cevap verdi.
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah cevap!
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah cevap! Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah cevap! Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah cevap!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Yunanistan'da serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi hakkındaki açıklamalarına Yunan devlet televizyonundan cevap verdi.

Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği demeçte Yunan bakan, "Bu tür yersiz açıklamalar iç siyasete bakarak dış politika uygulayanlar içindir. Yunan başbakanının tek yapması gereken şey adaletin işlemesini sağlamaktır. Maalesef Türkiye'deki siyasetçilerin bir kısmı siyaset ile adalet arasındaki ilişkiyi anlamakta zorlanmaktalar'' dedi.

Kotzias, Bekir Bozdağ'ın, "Ne yaparlarsa yapsınlar darbeci FETÖ’cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye’ye getirmek bizim vazifemizdir" ifadelerine karşılık, "Türkiye bizim oyun oynanacak bir ülke olmadığımızı bilmektedir. Türkiye buradan kimseyi alamaz, hakkı yok ve biz de buna izin vermeyiz" şeklinde konuştu. 

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