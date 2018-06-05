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Suriye'de İngilizlerin cinsel istismarlı yardım skandalı

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Suriye'de İngilizlerin cinsel istismarlı yardım skandalı
Suriye'de faaliyet gösteren İngiliz bir STK’nın, yardıma muhtaç Suriyeli dul kadınlara çıplak fotoğraf çektirmeleri karşılığında yardım dağıttığını iddia etti.
Suriye'de İngilizlerin cinsel istismarlı yardım skandalı Suriye'de İngilizlerin cinsel istismarlı yardım skandalı Suriye'de İngilizlerin cinsel istismarlı yardım skandalı

Avrupa bölgesinde Suriye'ye en çok yardım yaptığı ile övünen devletlerden biri de İngiltere. Özellikle insani yardım noktasından STK'lar üzerinden binlerce kişiye ulaştığını savunan İngiliz STK'ların çalışmaları, hem insani hemde cinsel bir skandalı ortaya çıkarttı.

İngiliz gazetesi Sunday Times yardıma muhtaç Suriyeli dul kadınlara çıplak fotoğraf çektirmeleri karşılığında yardım dağıttığını belirtti.

AHLAKSIZ TEKLİF

Sunday Times’ın haberine göre: “Bazı Suriyeli dul kadınların insani yardım gönüllülerine çıplak fotoğraf vermesi karşılığında yardım aldığı belirtildi. İngiltere merkezli IKT kurumu tarafından bağışlanan giysi yardımı esnasında bir takım STK çalışanları tarafından kadınlara ‘ahlaksız teklif’ yapıldığı öne sürüldü.

Kadınlara yiyecek erzakları ve giysi yardımından yararlanması karşılığında çıplak fotoğraflarını göndermeleri istendi. Halep’in batı kırsalında yaşanan olayda teklifi kabul eden kadınların olduğu ancak çoğu kadının bu isteği kabul etmemeleri sebebiyle yardımlardan mahrum kaldıkları belirtildi.

1 FOTOĞRAFA 3 KOLİ YARDIM

Fotoğrafları istenen kadınları ikna etmek için STK gönüllülerinin “Senin için ancak iki kişinin taşıyabileceği büyüklükte 3 büyük yardım kolimiz var” cümlelerinin kullanıldığı belirtildi. 1 fotoğraf karşılığında 3 büyük yardım kolisi verildiğini ortaya çıkartan İngiliz basını, skandala konu olan STK’nın İngiltere ilekurumsal bir bağının bulunmadığı belirtildi.

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