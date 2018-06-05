05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
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Hacettepe Teknokent operasyonu! Gözaltılar var

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Hacettepe Teknokent operasyonu! Gözaltılar var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hacettepe Teknokent ile ilgili yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Hacettepe Teknokent operasyonu! Gözaltılar var Hacettepe Teknokent operasyonu! Gözaltılar var Hacettepe Teknokent operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerin Ankara, İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep'te bulunduğu belirtildi.

Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak için Ankara'ya getirilecek.

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