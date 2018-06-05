Hacettepe Teknokent operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerin Ankara, İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep'te bulunduğu belirtildi.
Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak için Ankara'ya getirilecek.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerin Ankara, İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep'te bulunduğu belirtildi.
Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak için Ankara'ya getirilecek.