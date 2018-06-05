05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
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Türkler düğün konvoyu yaptı! Ülke karıştı

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Belçika’daki bir otobanda düğün konvoyu yapan 18 Türk davalık oldu.
Türkler düğün konvoyu yaptı! Ülke karıştı
Türkler düğün konvoyu yaptı! Ülke karıştı Türkler düğün konvoyu yaptı! Ülke karıştı Türkler düğün konvoyu yaptı! Ülke karıştı

Dendermonde’da, 24 Mayıs’ta görülen davada savcılık, 18 Türk davalının beş yıl boyunca trafikten men edilmesini, trafiği kapatan altı araca el konulmasını ve 2 bin Euro ceza verilmesini istedi.

Savcılık davalıların araçlarını, konvoyun yapıldığı E17 otobanında çok yavaş sürerek trafiği sıkıştırdıklarını, emniyet şeridini kapattıklarını, yolda durarak dans ettiklerini, araçların camlarından dışarı sarktıklarını ve araçlarıyla yolda daireler çizdikleri iddia etti.

 

Yargıç: Irkçılara bahane veriyorsunuz

Suçlamaları dinleyen yargıç Peter D’Hondt, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece trafik sıkışıklığına neden olmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda, diğer sürücülerin sinirlenmesine yol açıyorsunuz ve davranışınız agresifliğe ve sonucunda ırkçılığın artmasına neden oluyor. Zaten yeterince ırkçı var, buna karşı durmanız gerekiyor… Eğer bir parti yapmak istiyorsanız kafanıza kova bile geçirebilirsiniz ancak yolları, amaçları için kullanılmaya bırakacaksınız.

Yaptığınızın diktatöryel bir tarafı var. Yollar hepimize ait ve kimse kendi malı gibi kullanamaz. Yolu tıkarken o esnada hastaneye yetişmeye çalışan birinin vaktini çalmış olabileceğinizi düşündünüz mü? E17 Avrupa’daki en kalabalık otobanlardan biri. Sizin dans edebileceğiniz bir yer değil.” 

Davanın ikinci duruşması 29 Haziran’da görülecek.

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