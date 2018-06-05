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Ağaoğlu'ndan 3 Temmuz açıklaması

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Ağaoğlu'ndan 3 Temmuz açıklaması
Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün gündemi ve 3 Temmuz süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu'ndan 3 Temmuz açıklaması Ağaoğlu'ndan 3 Temmuz açıklaması Ağaoğlu'ndan 3 Temmuz açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bizler boş vaatlerle camiamızı yalanlarla kandırmak yerine 'gerçekleri' anlatarak yolumuza devam etmek zorundayız ama bunları yaparken ne sportif anlamda yarıştan kopacağız ne de idari anlamda kurumsallığımızdan ödün vereceğiz. Sizden sadece şunu istiyorum, bize güvenin." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün dergisindeki yazısında, aldıkları mazbatanın ardından yaklaşık 2 aylık bir süreyi geride bıraktıklarını ve müthiş bir tempo içerisinde olduklarını belirtti.

Göreve geldikleri andan itibaren ilk hamlelerinden birinin Trabzonspor camiasını yeniden bütünleştirmek çabası olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bordo-maviye gönül vermiş kişi, kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz temaslarda niyetimiz, bu camianın mevcut potansiyelini açığa çıkarmaktı. Bu potansiyeli harekete geçirmek, Trabzonspor adına faydaya dönüştürmek için başka projelerimiz de olacak. Nisan ortasında başlattığımız destek kampanyası da bu bağlamda düşünülebilir. Tüm taraftarlarımızın kulübümüzü içinde bulunduğu darboğazdan kurtarmak için taşın altına elini koyması, Trabzonspor'un bir parçası olduğunu hatırlaması ve dahası yürekten hissetmesi anlamına gelmektedir. Taraftarlarımızın büyük yahut küçük meblağ demeden bu kampanyaya katkı sağladığını görmek bizim için kıvançtır."

Ağaoğlu, tüm taraftarlara canı gönülden teşekkür ederek, "Onların kampanyaya erişimleri için daha pratik bir yol olarak geçtiğimiz haftalarda SMS kampanyasını da başlatmış bulunuyoruz. Herkesi tekrar bu seferberliğin bir parçası olmaya, Trabzonspor'u omuzlarımızda yeniden yükseltmeye davet ediyorum." görüşlerini paylaştı.

Bordo-mavili kulübün dünyasına uygun, geleceğini şekillendirecek adımları attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Hem takım olarak hem de idari anlamda çok ciddi atılımlara ihtiyacımız var. Özellikle son dönemlerde yapılan yanlışlıklar kulübümüzü büyük bir ekonomik çıkmazın içine sürükledi. Deyim yerinde ise artık 'deniz' bitti. Şimdi buradan çıkma, yeniden 'şahlanışa' geçme sürecimiz elbette kolay olmayacak. Bizler boş vaatlerle camiamızı yalanlarla kandırmak yerine 'gerçekleri' anlatarak yolumuza devam etmek zorundayız ama bunları yaparken ne sportif anlamda yarıştan kopacağız ne de idari anlamda kurumsallığımızdan ödün vereceğiz. Sizden sadece şunu istiyorum, bize güvenin."

Ağaoğlu, göreve gelirken verdikleri sözlerden bir tanesinin de 3 Temmuz 2011'de açığa çıkan şike olayının ve bu sürecin unutulmaması olduğunu belirterek, "Trabzonspor olarak hakkımıza kavuşana değin sürecin sürdürüleceği şeklindeydi. Şike olayı gelecek ay yedinci senesini dolduracak. Bizler hakkımızı alabilmek için hukuki anlamda verdiğimiz mücadeleyi akıllıca yürütmek zorundayız. Haliyle her konuda olduğu gibi hak arayışımız konusunda da taraftarlarımızın ve kulübümüzün izlenen yol ve politikalarda birbirine kenetlenerek yola devam etmesi gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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