Merkel: Netenyahu ile aynı fikirde değilim!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında 'Netenyahu ile aynı fikirde değilim, İran ile anlaşmayı destekliyoruz' dedi.



GİRİŞ 05.06.2018 13:23 GÜNCELLEME 05.06.2018 13:23

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Angela Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Berlin'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası ortak basın toplantısı yaptı.

İkili ilişkilerin yanında bölgesel görüşmeleri de ele aldıklarını belirten Merkel, İran ile nükleer anlaşmanın faydalı ve kullanışlı olup olmaması konusunda Netenyahu ile aynı fikirde olmadıklarını belirtti.

Merkel, ''İran anlaşmasıyla şeffaflık sahibi olundu. Yoksa İran atom bombası üretmenin bir önceki aşamasındaydı. Bizim pozisyonumuz bu şekilde'' ifadesini kullandı.



"İRAN, İSRAİL'E YAKIN BÖLGEDEN ÇEKİLMELİ"

İran'ın Yemen ve Suriye'deki faaliyetleriyle balistik füze programını eleştiren Angela Merkel, İran'ın özellikle İsrail'e yakın bölgelerden geri çekilmesi için diplomatik girişimlerin süreceğini kaydetti.

Angela Merkel, “İran'ın bölgedeki etkileri endişe verici” diyerek, İsrail'in İran ile ilgili sunduğu kanıtların da Uluslararası Atom Enerji Kurumunca (IAEA) incelemesinden yana olduğunu söyledi.



KUDÜS'Ü NEDEN BAŞKENT OLARAK TANIMADINIZ?

''Ülkesinin neden Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımadığı?'' Sorusuna Merkel, şu yanıtı verdi:

''Almanya olarak iki devletli çözümden yana olduğumuzu yineledik. İki Almanya birleştiğinde uluslararası toplumca kabul gören anlaşmaya binaen başkent belirlendi. Ancak iki ülke arasında çözüm anlaşması olursa bu mümkün.''

MERKEL, İSRAİL YOLCUSU

Merkel ayrıca Almanya ve İsrail hükümetleri arasında 4 Ekim'de İsrail'de ortak toplantı yapma konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

NETANYAHU: İRAN'IN SALDIRGAN TUTUMUNA KARŞI BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ

Benjamin Netanyahu ise, dünyanın günümüzde karşılaştığı en büyük sorunun radikal dinci militan gruplar olduğunu ve bunların nükleer silah yapma çabası içinde olduklarına işaret etti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ''İsrail'in, temizlenmesi gereken bir kanser tümörü” olduğuna dair sözlerine karşı çıkan Netanyahu,21. yüzyılda birilerinin İsrail'i ortadan kaldıracağını söylemesinin çok şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Netanyahu, “İran, ortadan kaldırılmamız çağrısında bulunuyor. Bu soykırımı gerçekleştirmek için de nükleer silahlara sahip olmak istiyor. Biz bunun gerçek olduğunu biliyoruz'' dedi.

Almanya ile sağlam temellere dayalı ilişkileri olduğunu vurgulayan Netanyahu, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair gizli arşivlerden çıkardıkları ve IAEA'ya sundukları belgeleri Alman uzmanlara da verdiklerini söyledi.

Benjamin Netanyahu, İran'ın, Yemen ve Suriye'yi, ardından da tüm Ortadoğu'yu ele geçirme çabası içinde olduğunu belirterek, sözlerine şunları ekledi:

''İran, Afganistan ve Pakistan'dan gelen 18 bin Şii militanı Suriye'ye gönderdi. Bu sayıyı 80 bine çıkartmayı hedefliyor. Bu çoğunluğu Sünni nüfusa sahip olan Suriye'de yeni çatışmalara yol açacaktır. İran'ın saldırgan tutumuna karşı birlikte mücadele edilmesi gerekiyor. Radikal gruplara desteğini kesmesi için İran'a ekonomik yaptırımlar uygulanması gerekiyor.''

Netenyahu, Alman hükümeti ile ulaşmak istedikleri hedefler konusunda görüş ayrılığı olmadığını ancak hedefe ulaşma noktasında başvurulacak yöntemler hakkında farklı görüşleri barındırdıklarını vurguladı.