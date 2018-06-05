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Hindistan: Provoke edilirsek karşılık veririz

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Hindistan: Provoke edilirsek karşılık veririz
Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, Hindistan ordusunun, Pakistan tarafından provoke edilmesi halinde karşılık vereceğini ifade etti.
Hindistan: Provoke edilirsek karşılık veririz Hindistan: Provoke edilirsek karşılık veririz Hindistan: Provoke edilirsek karşılık veririz

IndianExpress'in haberine göre, Sitharaman, Hindistan ile Pakistan'ın 2003 yılında imzalanan ateşkesi uygulama konusunda anlaşmaya varmalarının üzerinden bir hafta geçmesinin ardından Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Hindistan Savunma Bakanı, ülkesinin, 2003 tarihli anlaşmaya saygı gösterdiğini, öte yandan ordunun nedensiz bir saldırıya misilleme yapma hakkının saklı olduğunu belirtti.

Nirmala Sitharaman, "Sınırı korumak bizim işimiz ve provoke edilirsek durmayacağız. Sebepsiz bir saldırının yanıtsız kalmayacağı konusunda tetikte olacağız. Hindistan'ı güvende tutmak görevimiz." ifadesini kullandı. 

Pakistan ile Hindistan askerleri arasında Keşmir kontrol hattında hafta sonu çıkan çatışmada 2 Hint askeri ölmüş, 8 sivil yaralanmıştı.

KEŞMİR SORUNU 

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan veya Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Prenslikler genellikle kimlik yapılarına uygun tercihler yaptı ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin Ekim 1947'de Hindistan ile birleşmesine karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı, Hindistan ile birleşmeye karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilk savaş 1947 yılında Keşmir yüzünden yaşandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit (halk oylaması) yapılmasını öngördü.

Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir'i de kendi toprağı ilan etti. Pakistan ise Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu, BMGK kararlarında öngörülen plebisitin yapılması gerektiğini savundu.

Keşmir'in halen yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın ve yüzde 20'si de Çin'in kontrolünde bulunuyor.

Pakistan, Keşmir'in özel statüyle yönettiği bölümünü "Azad Keşmir", Hindistan yönetimindeki kesimini ise "işgal altındaki Keşmir" şeklinde adlandırıyor. Hindistan'da "Cammu Kes?mir" olarak isimlendirilen bölge, ülkede Müslümanların çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda bulunuyor.

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