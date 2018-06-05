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Soylu açıkladı! 3 kadın teröristi ikna edip...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün, PKK'ya katılmış ve uzun yıllardır orada olan, anneleri ve babaları vasıtasıyla ikna ettiğimiz 3 kadın teröristi ülkemize aldık" dedi.
Soylu açıkladı! 3 kadın teröristi ikna edip...
Soylu açıkladı! 3 kadın teröristi ikna edip... Soylu açıkladı! 3 kadın teröristi ikna edip... Soylu açıkladı! 3 kadın teröristi ikna edip...


Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Şişli İlçe Başkanlığında ilçedeki muhtarlarla buluştu. Burada yaptığı konuşmada Soylu, Türkiye'yi yönetmenin artık küresel bir sorumluluk olduğunu, bu küresel sorumluluğu da güçlü bir liderin taşıyabileceğini belirtti.

Soylu, 24 Haziran seçiminin çok kritik olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Çok uzun yıllardan beri siyaset şunun üzerine bina edilmişti Türkiye'de, 'ya hükümet güçlü olacak ya da parlamento güçlü olacak'. Hükümet güçlü olursa, parlamentoyu istediği noktaya getirecek. Bunun defalarca örneğini gördünüz. Ya yasama güçlü olacak, parlamento, meclis güçlü olacak, hükümet istediği gibi oynatacak veya beceremiyorsa alanını daraltacak. Bu, bir çatışma çıkardı Türkiye'de on yıllardır ve bizi hep iki darbe arasına, olumsuzluklar arasına sıkıştırdı. Buradan iki kesim istifade etti. Birincisi oligarşik bürokrasi... Her zaman koltuğunda oturan, risk almayan, kendine ait bir hikayesi olan ve o hikayede bir iktidarı olan, o iktidarda devam eden milletin reyinin hiç tesir etmediği bir oligarşik bürokrasi. İkincisi ise uluslararası sermaye... Bu seçim, yepyeni bir adım atıyoruz. 16 Nisan 2017'de milletimizin karar verdiği bir referandumun işleyiş sürecini atıyoruz. Şimdi herkes buradan güçlü bir parlamento çıkması için çalışıyor. Herkes en iyi adamlarını parlamentoya koyuyor. Demek ki atılan adım doğru. Buradan güçlü bir hükümet ve güçlü bir parlamento çıkar. Yasama, hükümet kendi işini yapacak."

 

3 KADIN TERÖRİSTİ İKNA EDEREK...

Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin bilgi veren Soylu, "Artık anneler, 'Evlatlarım dağa gidecek' diye tedirgin olmuyor. Bir annenin kız evladının kokusunu özlemesinin ne olduğunu bilir misiniz? Ben bununla defalarca yüzleştim. 'Benim evladımı bana getir. Sen devletin adamısın.' diyen annelerle karşılaştım. Dün, yaklaşık 1,5 aydır ikna çabalarımızla 3 tane PKK'ya katılmış ve uzun yıllardır orada olan, anneleri ve babaları vasıtasıyla ikna ettiğimiz 3 kadın teröristi ikna ederek ülkemize aldık. Devlet her şeyi yapıyor" diye konuştu.

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