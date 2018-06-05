05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
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İsrail'den kritik açıklama! Suikast anında önlendi

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İsrail iç güvenlik örgütü, Kudüs'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya saldırı hazırlığında olan bir hücrenin çökertildiğini duyurdu.
İsrail'den kritik açıklama! Suikast anında önlendi
İsrail'den kritik açıklama! Suikast anında önlendi İsrail'den kritik açıklama! Suikast anında önlendi İsrail'den kritik açıklama! Suikast anında önlendi

İsrail iç güvenlik örgütü Shin Bet, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik saldırı hazırlığında olan Kudüs'te konuşlanmış bir hücrenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak 30 yaşındaki Muhammed Cemal Reşad'ın gözaltına alındığı belirtildi. Reşad'ın Netanyahu'nun yanı sıra, Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, Kudüs'teki Kanada güvenlik delegasyonu ve ABD konsolosluk binasıyla ilgili bilgi topladığı ifade edildi.

 Muhammed Cemal Reşad'ın yanı sıra birkaç kişinin daha konuyla ilgili olarak gözaltına alındığı belirtildi.

SURİYE REJİMİ SUÇLANDI

İsrail makamları konuyla ilgili olarak Esed rejimini suçladı ve gözaltına alınanların Şam'dan talimat aldığını öne sürdü. Ancak saldırı planın başlangıç aşamasında tespit edildiği ve para veya silah akışı sağlanmadan hücrenin çökertildiği belirtildi.

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