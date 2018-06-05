Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Bir yol haritası hazırladık diyorlar. Mevcut sistemi değiştirmek için parlamentoda 401 milletvekili şarttır. Bu 5 birbirine benzemezler, görünür görünmez ortakların tamamı parlamentoda 401 milletvekili alabilirler mi? Kendileri de biliyor alamayacaklar. Peki halk oylamasına gitmesi için de 360 milletvekili lazım. Bunlar 360 milletvekili alabilirler mi? Peki nasıl eski sisteme dönecekler? Yalan söylüyorlar, hayal satıyorlar."
05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
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Hükümetten sert tepki! Hayal satıyorlar
Başbakan Yardımcısı Bozdağ muhalefetin "eski sisteme döneceğiz" vaadiyle ilgili olarak sert açıklamalar yaptı.
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