05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:29Güneş 05:26Öğle 13:09İkindi 17:07Akşam 20:39Yatsı 22:28
    • 29°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 98.422 -0.83
  • Altın: 191,950 0.63
  • Dolar: 4,6125 0.50
  • Euro: 5,3819 0.35

Hükümetten sert tepki! Hayal satıyorlar

»
Başbakan Yardımcısı Bozdağ muhalefetin "eski sisteme döneceğiz" vaadiyle ilgili olarak sert açıklamalar yaptı.
Hükümetten sert tepki! Hayal satıyorlar
Hükümetten sert tepki! Hayal satıyorlar Hükümetten sert tepki! Hayal satıyorlar Hükümetten sert tepki! Hayal satıyorlar

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Bir yol haritası hazırladık diyorlar. Mevcut sistemi değiştirmek için parlamentoda 401 milletvekili şarttır. Bu 5 birbirine benzemezler, görünür görünmez ortakların tamamı parlamentoda 401 milletvekili alabilirler mi? Kendileri de biliyor alamayacaklar. Peki halk oylamasına gitmesi için de 360 milletvekili lazım. Bunlar 360 milletvekili alabilirler mi? Peki nasıl eski sisteme dönecekler? Yalan söylüyorlar, hayal satıyorlar."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hükümetten sert tepki! Hayal satıyorlarHükümetten sert tepki! Hayal satıyorlarBaşbakan Yardımcısı Bozdağ muhalefetin "eski sisteme döneceğiz" vaadiyle ilgili olarak sert açıklamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyorCumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyorCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya mitinginde konuşuyor.
Başbakan'dan net mesaj! Kürtlerin devleti burasıBaşbakan'dan net mesaj! Kürtlerin devleti burasıBaşbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Hakkari mitinginde halka seslendi.
Soylu açıkladı! 3 kadın teröristi ikna edip...Soylu açıkladı! 3 kadın teröristi ikna edip...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün, PKK'ya katılmış ve uzun yıllardır orada olan, anneleri ve babaları vasıtasıyla ikna ettiğimiz 3 kadın teröristi ülkemize aldık" dedi.
Terör örgütü YPG'den açıklama! ÇekiliyoruzTerör örgütü YPG'den açıklama! ÇekiliyoruzTerör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, 'askeri danışmanlar' diye adlandırdığı teröristlerin Menbiç'ten çekilme kararı aldığını duyurdu.
Teröristleri tedavi ettiren hemşire de aday oldu!Teröristleri tedavi ettiren hemşire de aday oldu!HDP'nin Diyarbakır milletvekili adaylarından Salihe Aydeniz, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
  • Hamile çıkan kızın sözleri polisi harekete geçirdi05 Haziran 2018 Salı 13:15
  • Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama05 Haziran 2018 Salı 12:36
  • Hacettepe Teknokent operasyonu! Gözaltılar var05 Haziran 2018 Salı 12:35
  • Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah cevap!05 Haziran 2018 Salı 12:30
  • Nöroloji Doktoru Doçent Jandarma imamından şok itiraflar05 Haziran 2018 Salı 12:07
  • Ovit Tüneli'nin açılış tarihi belli oldu05 Haziran 2018 Salı 12:05
  • 17 Ağustos depremiyle ilgili dikkat çeken araştırma05 Haziran 2018 Salı 12:01
  • Savaş uçakları tehditleri yerli çözümle aşacak05 Haziran 2018 Salı 11:33
  • Adada Türk askeri konuşlu! Silahlanıyorlar05 Haziran 2018 Salı 11:20
  • Kuzey Irak'a hava operasyonu!05 Haziran 2018 Salı 10:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri