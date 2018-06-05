Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye prompter cevabı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya mitinginde konuştu.

Sakarya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökmek isteyen Muharrem İnce'ye sert tepki gösterdi: Sen bu ülkenin hala hukuk devleti olduğunu öğrenemedin mi? Sen o apoletleri Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın bay Muharrem İnce?

Erdoğan, ayrıca Diyarbakır'da yaşanan "prompter" olayıyla ilgili olarak "Prompter'ı unutmuşum... Duydunuz mu? Ben prompter'ı filan unutmadım prompter'ın dersini veririm sana Bay Kemal Bay Muharrem." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

24 HAZİRAN'DAN SONRA BUNLARLA HESAPLAYACAĞIZ

- AB'de ortalama her vatandaş 100 euro elde ederken bizim 35 euroydu. Şimdi 63 euro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladık. Türkiye geçtiğimiz 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. 'Ekonomi' diyorlar ya... Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar, Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız.

- Bay Kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile motomobile kafanız basmaz. 2002'de 91 bin adet otomobil satılan Türkiye'de geçen yıl 723 bin otomobil satıldı.

- Türkiye büyüdükçe bundan tüm şehirlerimiz hakkına düşen payı aldı. Bay Kemal de duysun Bay Muharrem'de; Sakarya’ya son 6 yılda 21 katrilyon yatırım yaptık. İnşallah Sakarya'ya ikinci bir üniversiteyi kazandırıyoruz.

- 28 bin kapasiteli stadyumumuz şehrimize yakışan bir eser oldu, beğendiniz mi? Ama çıkamadınız, benim gelip burada top oynayacak halim yok.

- Sakarya'da bin yataklı şehir hastanemizin çalışmaları bitmek üzere. Onun da çalışmasını yapıyoruz, proje bitmek üzere. Eski stadın yerini millet bahçesi yapacağız. TOKİ orayla ilgili bir satış ahdi yapmış, TOKİ ile konuştum inşallah orayı millet bahçesi yapıyoruz. Çoluk çocuk oraya gidin, hep birlikte çimlerde yuvarlanın. İngiltere'nin Hyde Parkı varsa, bizim de Sakarya millet bahçemiz var.

- Bunların hayatında yapmak yok, yıkmak var. Bunların dedeleri de böyleydi. CHP zihniyeti budur.

''SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A MI TAKACAKSIN O APOLETLERİ?''

- Bazı cumhurbaşkanı adayları sistemi yanlış anlamış. Kral olacak sanıyorlar. Ali kıran baş kesen kesildiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gel bakalım Muharrem.' diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı yaptığı kişinin Afrin operasyonumuzun komutanı Metin Temel Paşa ile hadsızliğini duydunuz değil mi? Meydan meydan gezip 'Ben bu paşanın apoletlerini sökeceğim.' diyor. Sen kimsin ya sen nesin ya... Sen bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu hala öğrenemedin mi? Sana o apoletleri söktürmezler. Sen apolet mi sökeceksin? Gidip de kendisini ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın o apoletleri?

Hale bak, benim 53 Kürt kardeşimin ölümü ile ilişkili kişi cumhurbaşkanı adayı. Muharrem efendi de onu ziyaret ediyor. Teröristten cumhurbaşkanı adayı olmaz. Kürt kardeşim bu oyunu bozacak. Onu ziyaret edenler oradan oy devşiririm sanıyorlar, devşiremeyeceksin.

- Benim halkım türbe ziyareti gibi onu ziyaret edene cezayı sandıkta kesecektir. Biz 15 Temmuz'da 150 generalin apoletini sökmüşüz. Milletin kanını döken o alçaklar birer FETÖ teröristiydi. Onlarla bunu birbirine karıştırma. Metin Temel paşamız ise Afrin'de teröristlerle göğüs göğüse çarpışmış bir komutandır. Beni alkışlamış, ben başkomutanım. Ey Muharrem sen kendini ne zannediyorsun, çırak bile değilsin. Erdoğan Anayasa'ya göre zaten başkomutan. Cumhurbaşkanının apolet sökme gibi bir yetkisi yoktur. Yargı yapar bunu yargı.

İNCE'YE PROMPTER CEVABI

Prompter'ı unutmuşum... Duydunuz mu? Ben prompter'ı filan unutmadım prompter'ın dersini veririm sana Bay Kemal Bay Muharrem. Ben prompter'ı falan değil kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda yanımdaki hocaefendi akşam namazını kılmak için çıktı. Konuşmamı yaparken o dönüyordu. Korumalar önünü kestiler onu tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım dedim bak söyle hocaefendinin önünü kestiler onu tekrar yerine döndürmediler. Bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır Bay Kemal, Bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız