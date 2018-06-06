06 Haziran 2018 Çarşamba22 Ramazan 1439
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Bordo Bereliler ilerliyor! Kritik İran detayı...

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Bordo Bereliler ilerliyor! Kritik İran detayı...
PKK’ya yönelik operasyonda Kandil’in merkezine 73 kilometreye kadar ilerleyen TSK’nın hedefinde yedi eğitim ve lojistik kampı bulunuyor. TSK’nın operasyon alanı içinde yer alan bölgenin bazı kesimleri ile iki önemli noktası ise İran’ın denetiminde...
Bordo Bereliler ilerliyor! Kritik İran detayı... Bordo Bereliler ilerliyor! Kritik İran detayı... Bordo Bereliler ilerliyor! Kritik İran detayı...

 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Iraktopraklarındaki PKK hedeflerine yönelik başlattığı hava destekli kara operasyonları sürerken özel eğitimli operasyon timleri, bölgede adım adım ilerliyor. Harekât, Hakkâri’nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan, Dohuk ve Erbil’e uzanan Barzan ile Erbil’in Soran ilçesine bağlı Bradost bölgelerinde yoğunlaşıyor. Şemdinli sınırından Kandil’e uzanan alanı kontrol altına almak amacıyla ilerleyen TSK’nın operasyonel birlikleri, 27 kilometrelik alanda kontrolü sağladı.

Bradost bölgesi sınırları içinde konuşlanan TSK unsurları, hakim tepelerde seyyar karakollar ve mevziler oluşturdu. Stratejik Abdulkuvi Dağı’ndaki bir tepe de dün ele geçirildi.

KAMPLAR VURULUYOR

TSK’nın operasyonlarında kullanacağı silah ve lojistik destek için bölgede üç aydan bu yana yol açma çalışmaları da sürüyor. 

Operasyonlar kapsamında bölgede yer yer çatışmalar yaşanıyor. Kuzey Irak hava sahasında gezen İHA’lar, PKK’nın hareketlerini yakından izleyerek merkeze görüntü aktarıyor. Belirlenen hedefler savaş uçaklarınca zaman zaman etkili vuruluyor. Dün Barzan bölgesine yakın örgütün eğitim kampı Zap bölgesinin bombalanması sonucu üç PKK’lının öldürüldüğü açıklandı. Şemdinli’de sınıra konuşlandırılan obüs ve havan topları ile TSK’nın operasyon halinde olduğu Hakurk, Lelkan, Geliya Reş ve Hınere bölgelerindeki kamplar da vuruluyor. Bu kamplara belirli aralıklarla hava harekâtları da yapılıyor.

TSK’nın yakın zamandaki hedefinin Şemdinli’den Hakurk’a uzanan, oradan da Soran ilçesinin Sidekan kasabasına ulaşmak olduğu bildirildi. Askeri uzmanlar, Hakurk ve Kandil arasında yer alan kasaba çevresindeki startejik dağlara dikkat çekiyor. Kandil’e açılan Sidekan kasabası ile Soran ilçe yolunu kontrol eden bölgenin alınması halinde PKK’nın Kandil bölgesindeki manevra sahasının daralacağı belirtiliyor.

Terör örgütünün Kandil bölgesindeki faaliyetleri TSK tarafından dakika dakika izleniyor. Kandil sınırına ulaşılması halinde bir bölümü İran sınır hattında yer alan geniş bir alanda örgütün yedi ana kampına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gündeme gelecek. TSK’nın hedefinde yer alan örgütün yedi ana kampının Şehit Harun, Dole Koge, Şehit Ayhan, Hınere, Zeli, Kanicenge ve Kalatukan olduğu belirtildi. Örgütün eğitim, lojistik, haberleşme ve arşivinin bulunduğu bölgedeki kampların ele geçirilmesi ile PKK’nın Kuzey Irak’tan büyük oranda temizleneceği ifade ediliyor.

İRAN FAKTÖRÜ

TSK’nın harekât yapacağı bazı alanlarında İran’ın denetim ve etkisi bulunuyor. Kandil’e ulaşan Halgurd etekleri, Berda Buke ve Hacümran yaylalarını İran kontrol ediyor. Yine örgütün ana kamplarından bazıları da İran sınır hattında yer alıyor. Bu kapsamda bir süredir İran’la askeri ve istihbarat alanlarında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

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