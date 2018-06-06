"Çekileceklerini söylediler"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda varılan yol haritasının koşullara bağlı bir anlaşma olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda varılan yol haritasının koşullara bağlı bir anlaşma olduğunu söyledi. Nauert, ‘Sahadaki gelişmelere göre değişiklikler olabilir’ diye ekledi. PKK’nın Suriye kolu YPG’nin yol haritasına ilişkin tepkisini de değerlendiren Nauert, ‘Onlar adına konuşamam ama gördüğüm kadarıyla yol haritasında öngörüldüğü gibi güçlerini Fırat’ın doğusuna çekeceklerini açıkladılar’ şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının salı günkü basın brifinginde Sözcü Nauert’e yöneltilen sorular arasında Washington ile Ankara’nın üzerinde anlaştığı Menbiç’e ilişkin yol haritası da vardı.

BÖLGEYE İSTİKRAR GETİRECEK BİR ANLAŞMA

Nauert’e ‘Yol haritası Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) varlığını kabul ettiği anlamına mı geliyor?’ diye soruldu. Türkiye’nin neyi kabul edip etmediğini ilişkin yorum yapmayacağını belirten Nauert, ‘ABD ile Türk hükümeti Menbiç bölgesine istikrar ve öz yönetim getirecek bir anlaşmaya vardı. Biz bunun Menbiç halkı dahil tüm tarafların kabul edebileceği bir çerçeve olduğuna inanıyoruz’ dedi.

BU SADECE BAŞLANGIÇ

İki Dışişleri bakanının onayladığı yol haritasının koşullara bağlı bir anlaşma olduğuna vurgu yapan Nauert şunları söyledi:

‘Koşullara bağlı demek, sahadaki koşullar değiştikçe bazı şeyler de değişebilir demek. Varılan mutabakat bu konuda devam edecek olan diyaloğun sadece başlangıcı. Taraflar bakanlar ya da yetkililer düzeyinde bu konuları tartışmaya devam edecek. Biz Menbiç’te barış ve istikrar istiyoruz. Bu iki tarafın da bağlı olduğu bir hedef. Bunun üzerinde NATO müttefikimiz Türkiye ile birlikte çok çalıştık.’

YPG ÇEKİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

PKK’nın Suriye kolu YPG’nin de konuya ilişkin bir açıklama yayınladığına işaret eden Nauert, ‘Bu konudaki soruların adresi YPG temsilcileri. Onlar adına konuşmak istemem ama açıklamalarından anladığım unsurlarını Fırat’ın doğusuna çekecekler’ diye ekledi.