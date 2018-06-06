06 Haziran 2018 Çarşamba22 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:28Güneş 05:26Öğle 13:09İkindi 17:07Akşam 20:40Yatsı 22:29
    • 23°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 97.823 -1.44
  • Altın: 191,703 0.02
  • Dolar: 4,5959 0.14
  • Euro: 5,3841 0.39

"Silahlarını verip gidecekler"

»
"Silahlarını verip gidecekler"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile varılan Menbiç mutabakatının detaylarını paylaştı.

 

Çavuşoğlu, “İlk etapta PKK, YPG’liler Münbiç’ten (Menbiç) ayrılacak. Ayrılırken de silahları alınacak. Fırat’ın doğusuna gidecek. Fırat’ın doğusunda oraya gitmeleri, bizim onların orada kalmasını kabulleneceğimiz anlamına gelmez” dedi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin Menbiç’ten çekilmesinde izlenecek yol haritasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinde ‘uzlaşmaya’ vardıklarını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün bazı basın-yayın organlarının Ankara temsilcileri ve diploması muhabirleriyle bir araya geldi. 

DÖRTLÜ İŞBİRLİĞİ OLACAK

ABD’de yaptığı temas ve toplantılar hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Menbiç için dörtlü işbirliğinin olacağını belirterek şöyle dedi: "Türkiye, ABD, Bağdat ve Erbil. PKK, Erbil’in de düşmanıdır. PKK'nın sınırımızın ötesinde de temizlenmesi konusunda biz kararlıyız. Dörtlü mutabakat sayesinde de Irak’taki seçimleri bekledik. Tabii içeriden destek de önemli. Burası Irak’ın toprakları. Irak’a da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sincar bölgesinden çıktılar ama yine özellikle kuzeydoğusunda, Kandil ve ötesinde PKK’nın ciddi bir yapılanması var. İnşallah buraları da temizleyeceğiz.” PKK’nın, YPG’nin çıkışıyla ilgili oluşturulan takvim ve devamına yönelik soru üzerine Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

AYRILIRKEN SİLAHLARI ALINACAK

“İlk etapta PKK, YPG’liler Münbiç'ten (Menbiç) ayrılacak. Ayrılırken de silahları alınacak. Fırat’ın doğusuna gidecek. Fırat’ın doğusunda oraya gitmeleri, bizim onların orada kalmasını kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Bize yönelik tehdit esas itibarıyla Fırat’ın doğusundan geliyor, Münbiç’in dışında. Münbiç’ten El Bab, Cerablus bölgesinden Fırat Kalkanı ile DAEŞ’tan temizlediğimiz bölgede bulunan askerlerimize yönelik saldırılar, tacizler geldi. Ama Türkiye’ye yönelik esas tehdit Fırat’ın doğusundaki PKK, YPG, PYD’lilerden geldi. Dolayısıyla Münbiç’ten sonra yol haritası burada da uygulanacak. Hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Bu Fransa’yı da İngiltere’yi de Belçikayı da kapsar. Hiçbir üçüncü ülke olmayacak. Türkiye ile ABD’nin birlikte uygulayacağı yol haritasıdır. Güvenlik güçlerinde ve yönetimde YPG/PKK’dan oluşan ya da onların oluşturduğu kurum ya da kuruluşlarda bir yönetimi biz kabul etmeyiz.

6 AYDAN ÇOK ÖNCE BİTECEK

Net bir şekilde söylüyoruz. Ön hazırlık toplantısı 0-10 gün diyoruz ve 6 ayı bulmayacak, daha yarısı olmayacak bir süreç diyoruz. Burada oyalamaca yok. Burada artık bir ülke, bir taraf Türkiye veya ABD’de, ‘Ben bu yol haritasını imzaladım ama vazgeçtim' derse, yol haritası akamete uğrar. Aksi takdirde aylardır tartıştığımız çalışma gruplarının içinde askerlerin, istihbaratın, bizlerin, savunma bakanlıklarının olduğu bir çalışma ve yol haritasıdır. Altı aya kalmayacak, 6 aydan çok daha önce bitecek. Ön şart yok, net. Zaten kurumlar kendi aralarında konuştular. Başka bir kurumun onayına bağlı değil. Bizim toplantımızdan sonra bu konuları ele alan çalışma grubu ön toplantısını orada gerçekleştirdi. Belki bu ay içinde olmazsa en geç temmuz ayı içinde bir toplantı da Türkiye’de gerçekleştirilecek. İki taraftan da yani istihbarattan, aynı şekilde Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan arkadaşlarımız, bizim Dışişleri Bakanlığı’nda arkadaşlarımızın da katılımıyla, muhataplarıyla bir ön hazırlık toplantısı ve daha sonra uygulama safhasına geçeceğiz.

GÜVENLİK TÜRKİYE VE ABD’DE OLACAK

Buraların güvenliğini Türkiye ve ABD kolluk kuvvetleri sağlayacak. Bu süreç içinde ayrıca üçüncü aşamayı söylüyorum, birlikte buraları kimin yöneteceğine, güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar vereceğiz. Bu şekilde Münbiç’i istikrara kavuşturmuş olacağız. Münbiç modelini Münbiç tamamlandıktan sonra diğer alanlara da taşıyacağız. Yani şu anda YPG’nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatımızda bu da var. Bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor, bunu da konuştuk ve her iki tarafta da bu kararlılık var.”

MENBİÇ'TEN SONRAKİ YOL HARİTASI

Münbiç’ten sonra yol haritası YPG’nin kontrol ettiği diğer alanlara da uygulanmaya başlanacak. Mutabakatımız içinde bu var. Burada YPG’lilerin oluşumunu devam ettirmesini kabul edeceğimiz anlamına gelmez. Tam tersi, işte o zaman YPG nereye gidecek? Esas soru burada. YPG’liler Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgelerde bu yol haritasını uygulamaya başladığımızda ne olacak, nereye gidecek, bunların hepsini istihbaratımız, askerimiz, tüm birimlerimiz, muhataplarıyla görüşecekler. Biz buralarda onların kalmasını istemiyoruz. Bir yerde ABD’nin sorumluluğu diyebilirsiniz ama bize yönelik bir tehdit olduğu için aynı zamanda bizim sorumluluğumuzdur. Münbiç’te şu anda kaç YPG, PKK’lı var onu bilmiyorum.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
"Silahlarını verip gidecekler""Silahlarını verip gidecekler"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile varılan Menbiç mutabakatının detaylarını paylaştı.
Yakalanınca kim olduğu ortaya çıktıYakalanınca kim olduğu ortaya çıktıFETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Atilla Korkmaz ile beraberindeki kişi, uygulama yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.
Bordo Bereliler ilerliyor! Kritik İran detayı...Bordo Bereliler ilerliyor! Kritik İran detayı...PKK’ya yönelik operasyonda Kandil’in merkezine 73 kilometreye kadar ilerleyen TSK’nın hedefinde yedi eğitim ve lojistik kampı bulunuyor. TSK’nın operasyon alanı içinde yer alan bölgenin bazı kesimleri ile iki önemli noktası ise İran’ın denetiminde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'deCumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Ereğli'de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan 'Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz.' dedi.
ABD'den çok kritik Türkiye açıklaması!ABD'den çok kritik Türkiye açıklaması!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile gerçekleştirdiği kritik ziyaretin ve alınan kararların ardından bugün ABD'li üst düzey bir yetkiliden konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.
Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye prompter cevabı!Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye prompter cevabı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya mitinginde konuştu.
  • Hükümetten sert tepki! Hayal satıyorlar05 Haziran 2018 Salı 15:30
  • Başbakan'dan net mesaj! Kürtlerin devleti burası05 Haziran 2018 Salı 14:28
  • Soylu açıkladı! 3 kadın teröristi ikna edip...05 Haziran 2018 Salı 14:07
  • Terör örgütü YPG'den açıklama! Çekiliyoruz05 Haziran 2018 Salı 14:06
  • Teröristleri tedavi ettiren hemşire de aday oldu!05 Haziran 2018 Salı 13:45
  • Hamile çıkan kızın sözleri polisi harekete geçirdi05 Haziran 2018 Salı 13:15
  • Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama05 Haziran 2018 Salı 12:36
  • Hacettepe Teknokent operasyonu! Gözaltılar var05 Haziran 2018 Salı 12:35
  • Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah cevap!05 Haziran 2018 Salı 12:30
  • Nöroloji Doktoru Doçent Jandarma imamından şok itiraflar05 Haziran 2018 Salı 12:07
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri