"Silahlarını verip gidecekler"

Çavuşoğlu, “İlk etapta PKK, YPG’liler Münbiç’ten (Menbiç) ayrılacak. Ayrılırken de silahları alınacak. Fırat’ın doğusuna gidecek. Fırat’ın doğusunda oraya gitmeleri, bizim onların orada kalmasını kabulleneceğimiz anlamına gelmez” dedi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin Menbiç’ten çekilmesinde izlenecek yol haritasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinde ‘uzlaşmaya’ vardıklarını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün bazı basın-yayın organlarının Ankara temsilcileri ve diploması muhabirleriyle bir araya geldi.

DÖRTLÜ İŞBİRLİĞİ OLACAK

ABD’de yaptığı temas ve toplantılar hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Menbiç için dörtlü işbirliğinin olacağını belirterek şöyle dedi: "Türkiye, ABD, Bağdat ve Erbil. PKK, Erbil’in de düşmanıdır. PKK'nın sınırımızın ötesinde de temizlenmesi konusunda biz kararlıyız. Dörtlü mutabakat sayesinde de Irak’taki seçimleri bekledik. Tabii içeriden destek de önemli. Burası Irak’ın toprakları. Irak’a da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sincar bölgesinden çıktılar ama yine özellikle kuzeydoğusunda, Kandil ve ötesinde PKK’nın ciddi bir yapılanması var. İnşallah buraları da temizleyeceğiz.” PKK’nın, YPG’nin çıkışıyla ilgili oluşturulan takvim ve devamına yönelik soru üzerine Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

AYRILIRKEN SİLAHLARI ALINACAK

“İlk etapta PKK, YPG’liler Münbiç'ten (Menbiç) ayrılacak. Ayrılırken de silahları alınacak. Fırat’ın doğusuna gidecek. Fırat’ın doğusunda oraya gitmeleri, bizim onların orada kalmasını kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Bize yönelik tehdit esas itibarıyla Fırat’ın doğusundan geliyor, Münbiç’in dışında. Münbiç’ten El Bab, Cerablus bölgesinden Fırat Kalkanı ile DAEŞ’tan temizlediğimiz bölgede bulunan askerlerimize yönelik saldırılar, tacizler geldi. Ama Türkiye’ye yönelik esas tehdit Fırat’ın doğusundaki PKK, YPG, PYD’lilerden geldi. Dolayısıyla Münbiç’ten sonra yol haritası burada da uygulanacak. Hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Bu Fransa’yı da İngiltere’yi de Belçikayı da kapsar. Hiçbir üçüncü ülke olmayacak. Türkiye ile ABD’nin birlikte uygulayacağı yol haritasıdır. Güvenlik güçlerinde ve yönetimde YPG/PKK’dan oluşan ya da onların oluşturduğu kurum ya da kuruluşlarda bir yönetimi biz kabul etmeyiz.

6 AYDAN ÇOK ÖNCE BİTECEK

Net bir şekilde söylüyoruz. Ön hazırlık toplantısı 0-10 gün diyoruz ve 6 ayı bulmayacak, daha yarısı olmayacak bir süreç diyoruz. Burada oyalamaca yok. Burada artık bir ülke, bir taraf Türkiye veya ABD’de, ‘Ben bu yol haritasını imzaladım ama vazgeçtim' derse, yol haritası akamete uğrar. Aksi takdirde aylardır tartıştığımız çalışma gruplarının içinde askerlerin, istihbaratın, bizlerin, savunma bakanlıklarının olduğu bir çalışma ve yol haritasıdır. Altı aya kalmayacak, 6 aydan çok daha önce bitecek. Ön şart yok, net. Zaten kurumlar kendi aralarında konuştular. Başka bir kurumun onayına bağlı değil. Bizim toplantımızdan sonra bu konuları ele alan çalışma grubu ön toplantısını orada gerçekleştirdi. Belki bu ay içinde olmazsa en geç temmuz ayı içinde bir toplantı da Türkiye’de gerçekleştirilecek. İki taraftan da yani istihbarattan, aynı şekilde Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan arkadaşlarımız, bizim Dışişleri Bakanlığı’nda arkadaşlarımızın da katılımıyla, muhataplarıyla bir ön hazırlık toplantısı ve daha sonra uygulama safhasına geçeceğiz.

GÜVENLİK TÜRKİYE VE ABD’DE OLACAK

Buraların güvenliğini Türkiye ve ABD kolluk kuvvetleri sağlayacak. Bu süreç içinde ayrıca üçüncü aşamayı söylüyorum, birlikte buraları kimin yöneteceğine, güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar vereceğiz. Bu şekilde Münbiç’i istikrara kavuşturmuş olacağız. Münbiç modelini Münbiç tamamlandıktan sonra diğer alanlara da taşıyacağız. Yani şu anda YPG’nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatımızda bu da var. Bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor, bunu da konuştuk ve her iki tarafta da bu kararlılık var.”

MENBİÇ'TEN SONRAKİ YOL HARİTASI

Münbiç’ten sonra yol haritası YPG’nin kontrol ettiği diğer alanlara da uygulanmaya başlanacak. Mutabakatımız içinde bu var. Burada YPG’lilerin oluşumunu devam ettirmesini kabul edeceğimiz anlamına gelmez. Tam tersi, işte o zaman YPG nereye gidecek? Esas soru burada. YPG’liler Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgelerde bu yol haritasını uygulamaya başladığımızda ne olacak, nereye gidecek, bunların hepsini istihbaratımız, askerimiz, tüm birimlerimiz, muhataplarıyla görüşecekler. Biz buralarda onların kalmasını istemiyoruz. Bir yerde ABD’nin sorumluluğu diyebilirsiniz ama bize yönelik bir tehdit olduğu için aynı zamanda bizim sorumluluğumuzdur. Münbiç’te şu anda kaç YPG, PKK’lı var onu bilmiyorum.