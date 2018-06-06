06 Haziran 2018 Çarşamba22 Ramazan 1439
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Fener'in ilk bombası!

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Fener'in ilk bombası!
Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü olması beklenen Damien Comolli, İstanbul'a geldi.
Fener'in ilk bombası! Fener'in ilk bombası! Fener'in ilk bombası!

 

Sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç'un ısrarla futbol direktörlüğü görevine getirmek istediği Fransız futbol adamı Damien Comolli, Lyon'dan kalkan tarifeli uçuşla saat 22.30'da sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Kendisini karşılayan basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Comolli, "Ali Koç, Fenerbahçe başkanı seçildiği için çok mutluyum. Ali Koç'un daveti üzerine İstanbul'dayım" dedi.

Kendisinin Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü yapıp yapmayacağı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Comolli, "Henüz bunu konuşmak için erken"ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yarın Damien Comolli ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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