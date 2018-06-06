06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
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Türk teknik adam hayatını kaybetti

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Türk teknik adam hayatını kaybetti
Son olarak İzmir ekibi Altay'ı çalıştıran Teknik Direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti.
Türk teknik adam hayatını kaybetti Türk teknik adam hayatını kaybetti Türk teknik adam hayatını kaybetti


Zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan teknik direktör Ümit Kayıhan’ın bu sabah hayata veda ettiği öğrenildi. 64 yaşındaki teknik direktör uzun yıllar Süper Lig’de görev yapmış, Bursaspor, Göztepe, Ankaragücü ve Altay gibi takımları çalıştırmıştı. Teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Altay’da nokta koyan Kayıhan daha sonra televizyon yorumculuğu yapmıştı.

Ümit Kayıhan'ın çalıştırdığı takımlar; Göztepe - Altay - Denizli - Bursa - Erzurum - Antalya - Diyarbakır - Malatya - Rizespor - Ankaragücü - Kocaeli - Adana - Karşıyaka
 

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