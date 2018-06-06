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İsrail'in mezar zulmü!

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İsrail'in mezar zulmü!
İsrail Doğa ve Parklar Müdürlüğü (INPA) yetkililerinin Filistinlilere ait Bab Al-Rahma mezarlığında kazı çalışması yaptıkları iddia edildi.
İsrail'in mezar zulmü! İsrail'in mezar zulmü! İsrail'in mezar zulmü!

Filistinlilere karşı insan hakları ihlallerini sürdüren İsrail'in ölenlerin haklarını da gasp ettiği belirtildi. Middle East Monitor'un Wafa HaberAjansı'ndan aktardığı habere göre işgal altındaki Doğu Kudüs'ün tarihi kısmının duvarlarının hemen dışında yer alan Filistinlilere ait Bab Al-Rahma mezarlığında kazı çalışmaları başlatıldı.

Haberde alıkonulan ve yıkılan mezarların eski Müslüman liderlere ait olan asırlık toprak parçaları olduğu da kaydedildi.

20 GÜN ÖNCE YENİDEN KAZI BAŞLADI

Wafa, INPA işçilerinin yaklaşık 20 gün önce mezarları ve toprağı kazmaya başladıklarını öne sürdü. Haberde yetkililerin "mezarlığın toprak parçalarında bir İsrail Milli Parkı inşa etme" amacını taşıdıkları bilgisi verildi.

MEZARLIK İLHAK EDİLECEK

Geçtiğimiz ay İsrailli yetkililer mezarlığın çeşitli kısımlarının etrafına demir parmaklıklar yerleştirmişti. Bunun ise mezarlığı ilhak edecekleri anlamına geldiği haberde yer aldı.

2015'TE DE AYNI BAHANEYLE ORTAYA ÇIKMIŞLARDI

2015 yılında aynı mezarlığın Milli Park yolu yapılmak amacıyla farklı kısımları yıkılmıştı.

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