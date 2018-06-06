Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında geçen hafta gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin soruyu, 19'uncu yüzyılın önemli devlet insanlarından Otto von Bismarck'ın bir sözüyle yanıtladı: "Bismarck'ın da daha önce dediği gibi, eğer insanlarasosislerin nasıl yapıldığı anlatılsaydı, kimse onları yemezdi. Bu yüzden insanların yemeklerin hazırlanma aşamasından çok, son hallerini görmelerini isterim."
Trump ile aralarından gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında daha fazla konuşmayı reddeden Macron, "Paris'te konuşmak yerine harekete geçildiğini" belirtti ve Kanada'da gerçekleşecek olan G7 zirvesinde Trump ile bir araya geleceğini vurguladı.
06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
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Macron'dan şaşırtan benzetme! Sosis gibiydi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile olan telefon görüşmelerinin "sosis" gibi olduğunu ve içindekileri "anlatmamanın daha iyi olacağını" söyledi.
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