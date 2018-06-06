Bozdağ: FBI araştırma başlattı ama...

Bekir Bozdağ, "ABD, FETÖ'yü koruyor ve kullanmaya çalışıyor. Onlara sesleniyorum. Türkiye'ye karşı kullanamazsınız. Onlar kullanışlı malzeme vasfını kaybetti. dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kandil'e operasyon -

"Türkiye PKK terörü ile etkin ve kararlı bir mücadele yürütüyor. Terörle mücadelenin vakti, zamanı olmaz. 7 gün, 24 saat, 365 gün sürüdürülüyor. Bugün itibarı ile bölücü terör örgütü planlı eylem yapabilme kabiliyetini büyük ölçüde kaybetmiştir. Bölücü terör örgütü dışarıda eğitimler vererek Türkiye'ye sokuyor. Kandil'den yönetiliyor. Tehdidi sınır dışında imha etme gibi bir politikayı uzun zamandır hayata geçirmiş durumdayız. TSK'nın değişik birlikleri Irak'ın kuzeyinde operasyonları sürdürüyor. Operasyonlar uzun süredir sürüyor. Kandil terörün yuvası. Daha öncede geniş kapsamlı hava harekatları yapıldı. Gerektiğinde karadan da harekat olacaktır. Seçime giderken yapılır mı, yapılmaz mı diye söylenecek diye terörle mücadele etmeyecek miyiz? Vatandaşımızı şehit etmesini mi bekleyeceğiz. Teröre operasyon yapacağız diyoruz, ses CHP'den geliyor. Terörist orada yok diyor, teröristler çıkıyor biz buradayız diyor. CHP teröristlerin avukatlığını mı yapıyor? Biz CHP'nin mantığı ile hareket etseydik teröristler eylem yapmaya devam edecekti."

Irak ile ortak operasyon -

"Irak'ın kuzeyi merkezi hükümetin kontrolünde. Bu işleri yaparken istişare etmemiz gereken her yerle istişare ediyoruz. Konuşmadan yapmamız zaten söz konusu olmaz. Türkiye'nin teröristleri takip etme, bulunduğu yerde imha etme gibi bir hakkı vardır. Merkezi hükümetin tam kontrolü yok orada. Tam kontrol olsa yapmamıza gerek kalmaz."

Münbiç mütabakatı -

"Çok net bir takvim var. 10 günde ne yapılacak, 1 ayda ne yapılacak diye bir takvim var. 90 gün çok açık planlanmış takvimlendirilmiş, kalem kalem tespit edilmiş durumda. Yöntem nasıl olacak, bölgedekilerin uzaklaştırılması için hangi yol haritası izlenecek bir başka hedef. Son hedef ise teröristlerin bölgeden çıkarılması, silahların alınması ve asayişin, güvenliğin sağlanması. Ön bir mütabakat sağlandı. Arzumuz ABD ve Türkiye'nin bu mütabakata bağlı kalması. PYD - YPG eşittir PKK'dır. 5 bin TIR silah verdiler, biz o zaman da itiraz ettik. DEAŞ ile mücadeleyi teröristlerle bir olarak yapmayın dedik. Onlar teröristleri tercih ettiler. Terör koridoru ve terör devletine giden bir yol vardı. Biz Fırat Kalkanı ile bu yolu kestik. Zeytin Dalı ile de DEAŞ, PYD, YPG'yi uzaklaştırmak için bir adım attık. Türkiye kendi göbeğinin bağını keseceğini net bir şekilde gösterdi. Biz çok netiz. Bizim sınanacak bir halimiz yok. Münbiç ile ilgili de aynı şeyleri söyledik. Arzumuzun gerçekleşmesi için bir mütabakat atıldı. Bu iş Münbiç ile de sınırlı değil. Fırat'ın doğusu da teröristlerden temizlenecek."

Süleyman Şah Türbesi yerine taşınacak mı? -

"Şu anda o konu üzerinde konuşulmuş değerlendirilmiş bir konu yok. Şu an güvenli bir yerde, askerimiz koruyor. Şu an alınmış bir karar ve takvim yok."

"ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde sorun alanları var. Biri PYD-YPG konusunda ABD ile Türkiye'nin aynı yerde durmaması. s-400 konusu var. Üstü kapalı Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu var. Rahip Brunson konusu, Mehmet Hakan Atilla konusu ve FETÖ konusu var. Bizim güvenliğimiz ile ilgili konularda bize yardımcı olsunlar, ABD'nin güvenliği ile ilgili konularda biz onlara yardımcı olalım. Türkiye, Gülen'in iadesi konsuunda eksiksiz dosya verildi. Benim gördüğüm ABD FETÖ'yü himaye ediyor, koruyor. FETÖ'yü Türkiye'ye karşı kullanırım diye düşünüyorlar. ABD yetkililerine sesleniyorum. FETÖ'yü bir daha Türkiye'ye karşı kullanamazsınız. Bunlar kullanışlı malzeme vasfını yitirdi. Şu anda Pensilvanya'da Türkiye'ye karşı her türlü terör faaliyetini güvenli bir şekilde yürütüyor. Türkiye, ABD'nin yaptığını yapsa ABD ne düşünürdü? Müttefiklik hukukunun gereği yapılmalı."

Anket çalışmaları -

"Akşam saat 20.00, 22.00 arası seçim ilk turda biter. Araziye bakınca bunu görüyoruz. Muhalefete bakınca da bunu görüyoruz. Muhalefet ilk turda biteceğini düşünse tek aday üstünde anlaşırdı. Muhalefetin tek hedefi ikinci tura bıraktırmak. Bu iş birinci turda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın galibiyeti ile neticelenecek, bunu onlar da biliyor. Parlementoda bir çoğunluk gayreti içindeler. Cumhurbaşkanlığı Seçiminden umudu kestiler. Tayyip Bey'in elini kolunu bağlayalımı hesaplıyorlar. AK Parti ve MHP'den sisteme karşı olan hayır verdi. Ama bunların cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'dır. Hayır verenlerin ciddi bir kesimi AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza vereceklerdir. Görünen köy kılavuz istemez. Ben Yozgat'ı biliyorum. Siirt'e, Erzurum'a vs. gittim. Partimize dönük yaklaşım çok iyi. 3 Kasım'dan daha olumlu bir hava görüyorum."

İmam hatiplerin kapatılacağı iddiası

"Sayın İnce beni çok kullanıyor. Umreye gittiğini beni kullanarak söylüyor. Ben bir ibadeti yaptığımı meydanlarda hiç söylemedim, İnce 2-3 günde bir söylüyor. Bunu meydanlarda, beni kullanarak söylemesinden rahatsızım. Eğitim ile ilgili kısıma gelince 1+8+4. Biz 4+4+4'ü getirdik. Siz kesintiyi kaldırırsanız, bunun anlamı okulların orta kısmı olmayacak demek. Beyannamelerinde meslek eğitimi 9'uncu yılda başlatacağız diyorlar. Sayın İnce de, Sayın Kılıçdaroğlu da Türkçe'yi iyi bilir, kafaları da çalışır. Çarpıtıyorlar. 16 yaşına gelmeden hafızlık kursalarına çocuklar gönderilemeyecek. Bu da ayrı bir sorunu getirecek. 28 Şubat'ı vaat etmektedirler."

Sandık güvenliği -

"Bu binada oturanlar yine aynı okulda veya aynı sandık bölgesinde kullansınlar ama kimin nerede kullandığı bilinmesin. Bu seçim güvenliği değil midir? Bütün adımlarımız seçim güvenliği için. Teröristler vatandaşın oylarına baskı kuruyorlar. Bizim seçim sistemimizde hile mümk-ün değil. Seçimi partiler yapıyor. Kimliği, imzayı, dökümü bunlar yapıyor. Oy bunların huzurunda kullanılıyor. YSK'da da birlikte yapıyorlar. Hile olması için sandık başındaki herkesin anlaşması lazım. Sandıkta hile yapılıyor diyen kimse yalan söylüyor. Kaybedecekler, sandık güvenliği falan diyerek bahane hazırlıyorlar. Seçimden sonra kaybetmelerine malzeme üretmek için yapılan şeyler."

24 Haziran'dan sonra Cumhur İttifakı devam edecek mi? - "Sayın Bahçeli'nin açıklamaları var, önemsiyoruz. Seçimden sonra da devam edeceğiz dedi. Yeni hükümet sistemini birlikte getirdik. Kurumlarla inşası büyük önem taşıyor. Devletin yönetim yapısı baştan aşağı yenileniyor. Yeni bir inşa dönemi olacak."

Af çağrısı -

"Son Bakanlar Kurulu'nda bu konuşulmadı. Cumhur İttifakı yaptık ama partilerimizin söylemleri, beyannameleri, tüzel kişilikleri farklı. Bizim af konusunda düzenleme ve çalışmamız yoktur.

Bedelli askerlik -

"Şu anda orada bir sorun olduğu belli. Şu anda bunu yapabilme imkanı yok. Yeni dönemde ne olacak bakalım. Bu parlamentonun işi."