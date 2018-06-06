06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
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Fransa'dan İran'a: Daha ileri giderlerse

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın nükleer faaliyetlere yeniden başlamasının 2015'te varılan nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını belirterek, "Eğer daha ileri bir seviyeye geçilirse anlaşma bozulur" dedi.
Fransa'dan İran'a: Daha ileri giderlerse
Fransa'dan İran'a: Daha ileri giderlerse Fransa'dan İran'a: Daha ileri giderlerse Fransa'dan İran'a: Daha ileri giderlerse

Le Drian, Europe 1 radyosunda katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İran yönetiminin nükleer faaliyetlere yeniden başlanması yönündeki kararına dair bir soruya Le Drian, "Kırmızı çizgilerle temas etmek tehlikelidir. Bugün İran'ın uranyum zenginleştirme inisiyatifi tamamen Viyana anlaşması çerçevesindedir. Dün ilan edilen karar anlaşmaya aykırı değildir. Eğer daha ileri bir seviyeye geçilirse anlaşma bozulur." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın bozulması durumunda Avrupalıların sessiz kalmayacağını kaydeden Le Drian, bu durumda yeni yaptırımların gündeme geleceğini bildirdi. 

Le Drian, "Biz anlaşmayı korumak istiyoruz. İran ile bu yönde çalışıyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) kontrolleri sürdürüyor. İran taahhütlerine tamamen uyuyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan Suriye konusunda çabaların ilerleme kaydedilmesine yaramadığını vurgulayan Fransız bakan, konunun dün Paris'te bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından görüşüldüğünü kaydetti.

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Fransa'dan İran'a: Daha ileri giderlerseFransa'dan İran'a: Daha ileri giderlerseFransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın nükleer faaliyetlere yeniden başlamasının 2015'te varılan nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını belirterek, "Eğer daha ileri bir seviyeye geçilirse anlaşma bozulur" dedi.
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