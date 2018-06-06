UEFA açıkladı! G.Saray'a büyük müjde...

Türkiye'den Galatasaray'ın doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde, grup aşamları gelirleri de arttırıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon grup aşamasına kalan her takım 15,25 milyon euro kazanacak. Bu rakam 2017/2018 sezonunda 12,7 milyon euro olarak belirlenmişti.

Gruplarda kazanılacak her maç için takımlara 2,7 milyon euro ödenecek. Beraberlik halinde ise 900 bin euro ödeme yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan her takıma ekstra 9,5 milyon euroluk ödeme yapılacak.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, galibiyet ve beraberlik primleri dışında toplam 81,25 milyon euronun sahibi olacak. Geçtiğimiz sezon bu rakam 62,7 milyon euroydu.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 2018/19 gelir dağılımı...

Gruplara kalma: 15,25 milyon euro (Geçen sezon 12,7 milyon euro)

Son 16 turuna kalma: 9,5 milyon euro (Geçen sezon 6 milyon euro)

Çeyrek finale kalma: 10,5 milyon euro (Geçen sezon 6,5 milyon euro)

Yarı finale kalma: 12 milyon euro (Geçen sezon 7,5 milyon euro)

Finale kalma: 15 milyon euro (Geçen sezon 15 milyon euro)

Şampiyon: 15 milyon euro + 4 milyon euro (Geçen sezon 15 milyon euro)