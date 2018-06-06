06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
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Ortadoğu'yu karıştıran küre! Onlar da dokundu

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İsrail Başbakanı Benamin Netanyahu'nun Fransa ziyaretinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile verdiği güç pozu çok konuşuldu. Çünkü o pozu daha önce de Trump, Selman ve Sisi vermişti.
Ortadoğu'yu karıştıran küre! Onlar da dokundu
Ortadoğu'yu karıştıran küre! Onlar da dokundu Ortadoğu'yu karıştıran küre! Onlar da dokundu Ortadoğu'yu karıştıran küre! Onlar da dokundu

 

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Macron ile yaptığı görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan ikili, Fransa-İsrail ilişkilerinin 70'inci yılı dolayısıyla ortak programa katıldılar.

Programda, güç pozu olarak bilinen ve Trump, Selman, Sisi tarafından daha önce verilen poz, bu sefer de Netanyahu ve Macron tarafından verildi.

KÖTÜLÜK POZU

Fransa-İsrail ilişkilerinin 70'inci yılına ilişkin ortak programa katılan Netanyahu ve Macron, program sonrasında dostluk pozları verdi. Samimi pozlar veren iki liderin bir pozu çok fazla konuşuldu.

Kötülük ve güç pozu olarak bilinen küre üzerine dokunularak verilen poz akıllara geçtiğimiz yıl Trump, Selman ve Sisi'nin verdiği pozu akıllara getirdi.

ORTADOĞU'YU KARIŞTIRAN KÜRE

Geçtiğimiz yıl Riyad'a yaptığı resmi ziyarette aynı pozu veren Trump, Sisi ve Selman ile bir kürenin başında ayinvari bir poz vermiş, ve o poz daha sonra "güç pozu, kötülük pozu" olarak adlandırılmıştı.

Poza bu ismin verilmesinin tek sebebi ise bu kareden sonra Ortadoğu'da yaşanan olaylar oldu. Örneğin Kudüs'ün resmen işgali, Suriye'de daha fazla kan ve tüm bu olaylara Ortadoğu'nun en büyük Müslüman ülkelerinden Suudi Arabistan ve Mısır'ın duyarsız kalışı olmuştu.

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